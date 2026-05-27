Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

Tεχνητή νοημοσύνη 27.05.2026, 18:14
O διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ με τον CEO της TSMC Τσία Γουέϊ
Επενδύσεις 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στην Ταϊβάν,  σχεδιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia όπως δήλωσε την Τετάρτη. Ο Τζένσεν Χουάνγκ χαρακτήρισε τη χώρα της ΝΑ Ασίας «επίκεντρο» της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης» και προέβλεψε ότι θα αποτελέσει το παγκόσμιο κέντρο κατασκευής τεχνολογίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, η Nvidia ξόδευε περίπου 10 με 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν. Τώρα ξοδεύουμε 100, και θα φτάσουμε τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζενσεν Χουάνγκ σε εκδήλωση εγκαινίων στην πρωτεύουσα Ταϊπέι για τα κεντρικά γραφεία της γνωστής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών στην Ταϊβάν.

Το έργο θα ξεκινήσει φέτος και στοχεύει να τεθεί σε λειτουργία το 2030, δήλωσε ο Χουάνγκ. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τον αριθμό των ετών κατά τα οποία η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει 150 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η έδρα στην Ταϊβάν θα φέρει την Nvidia πιο κοντά στην TSMC, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μικροτσίπ στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάζει πολλούς από τους προηγμένους ημιαγωγούς που τροφοδοτούν την τάση προς την τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί σημαντικό προμηθευτή του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα.

Θα βοηθήσει επίσης την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο να ενισχύσει τις συμμαχίες της με άλλους κατασκευαστικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Foxconn , Wistron και Quanta Computer , οι οποίοι διαδραματίζουν όλοι βασικούς ρόλους στην κατασκευή διακομιστών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Επενδύσεις στην πατρίδα του αφεντικού της Nvidia

«Η Ταϊβάν βρίσκεται σε άνθηση», δήλωσε ο Τζενσεν Χουάνγκ από το βήμα μπροστά σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε την οικογένειά του, περίπου 1.000 υπαλλήλους και τον δήμαρχο της Ταϊπέι, Τσιάνγκ Γουάν Αν. Ανέφερε ότι η Nvidia σχεδιάζει να προσλάβει 4.000 άτομα στη νέα εγκατάσταση.

«Η Ταϊβάν είναι το επίκεντρο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ κατασκευάζονται τα τσιπ, εδώ γίνεται η συσκευασία, εδώ κατασκευάζονται τα συστήματα, εδώ δημιουργήθηκαν οι υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης. Ο αριθμός των συνεργατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδώ στην Ταϊβάν είναι απίστευτος».

Ο Χουάνγκ γεννήθηκε στη νότια πόλη Ταϊνάν, την ιστορική πρωτεύουσα της Ταϊβάν, και στην παρουσίαση της Τετάρτης παρευρέθηκαν οι γονείς του, καθώς και η σύζυγός του, η κόρη και ο γιος του. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 9 ετών και έχει κάτι σαν το καθεστώς ροκ σταρ στην Ταϊβάν, όπου κάθε του κίνηση παρακολουθείται στενά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο CEO της Nvidia Huang ήταν μέλος της αντιπροσωπείας που συνόδευσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ σε ένα ταξίδι στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ.

