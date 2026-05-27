Μπρατάκος – Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ενίσχυση των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και τη στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, πραγματοποιήθηκε μεταξύ της διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και αντιπροσωπείας του ΕΒΕΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς της ΔΥΠΑ, η διοικήτρια Γιάννα Χορμόβα, ο υποδιοικητής Στέφανος Πολυμενόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού Κωνσταντίνος Γεώρμας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ευγενία Λαΐνα, ενώ, από πλευράς του ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος Γιάννης Μπρατάκος, ο υπεύθυνος του Τομέα Επενδύσεων, μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος και ο καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δουκίδης.

Μπρατάκος – Χορμόβα: Αυξημένες ανάγκες σε τεχνικές δεξιότητες

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε το ΕΒΕΑ προς τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, με αντικείμενο την εξειδίκευση της συνεργασίας των δύο φορέων για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την καλύτερη αντιστοίχιση κατάρτισης και απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών σε τεχνικές δεξιότητες, λόγω της ενίσχυσης των επενδύσεων, των έργων υποδομών, της ενεργειακής μετάβασης, της βιομηχανικής παραγωγής και των ανακαινίσεων κτιρίων. Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συστηματικής χαρτογράφησης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων, προκειμένου οι διαδρομές κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η δυνατότητα συμβολής του ΕΒΕΑ στην αποτύπωση των αναγκών της αγοράς, αξιοποιώντας τη διαρκή επαφή του με την επιχειρηματική κοινότητα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης και πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, με έμφαση στους χρόνους ανταπόκρισης, στις διαδικασίες αναγνώρισης προϋπηρεσίας και στις καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Υπογραμμίστηκε, επίσης, η ανάγκη διαμόρφωσης πιο λειτουργικών και αποτελεσματικών διαδρομών πιστοποίησης, που θα διευκολύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκε επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός οργανωμένου οδικού χάρτη συνεργασίας για την περαιτέρω εξειδίκευση και υλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κατάρτισης και πιστοποίησης, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Γιάννα Χορμόβα: Να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική

«Η ΔΥΠΑ επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας», δήλωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα.

Και προσέθεσε: «Η συνεργασία μας με το ΕΒΕΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, με στόχο την κάλυψη των ελλείψεων σε κρίσιμες δεξιότητες και ειδικότητες. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας».

Γιάννης Μπρατάκος: Σύνδεση κατάρτισης με πραγματικές ανάγκες αγοράς

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος τόνισε ότι «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση, αλλά και σε μία μεγάλη ευκαιρία: να καλύψει το έλλειμμα δεξιοτήτων που καταγράφεται σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους και να συνδέσει πιο αποτελεσματικά την κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας».

«Η χώρα», συμπλήρωσε, «χρειάζεται περισσότερους σύγχρονους τεχνίτες, περισσότερες εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες και ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο πιστοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Μέσα από τη συνεργασία του ΕΒΕΑ με τη ΔΥΠΑ μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση λύσεων που θα ενισχύσουν τόσο την απασχόληση όσο και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και της ΔΥΠΑ, με στόχο την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την απασχόληση, τις τεχνικές δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.