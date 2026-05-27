Μπρατάκος – Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης

Η καλύτερη αντιστοίχιση κατάρτισης και απασχόλησης, στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα

Business 27.05.2026, 17:08
Σχολιάστε
Μπρατάκος – Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ενίσχυση των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και τη στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, πραγματοποιήθηκε μεταξύ της διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και αντιπροσωπείας του ΕΒΕΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς της ΔΥΠΑ, η διοικήτρια Γιάννα Χορμόβα, ο υποδιοικητής Στέφανος Πολυμενόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού Κωνσταντίνος Γεώρμας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ευγενία Λαΐνα, ενώ, από πλευράς του ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος Γιάννης Μπρατάκος, ο υπεύθυνος του Τομέα Επενδύσεων, μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος και ο καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δουκίδης.

Μπρατάκος – Χορμόβα: Αυξημένες ανάγκες σε τεχνικές δεξιότητες

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε το ΕΒΕΑ προς τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, με αντικείμενο την εξειδίκευση της συνεργασίας των δύο φορέων για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την καλύτερη αντιστοίχιση κατάρτισης και απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών σε τεχνικές δεξιότητες, λόγω της ενίσχυσης των επενδύσεων, των έργων υποδομών, της ενεργειακής μετάβασης, της βιομηχανικής παραγωγής και των ανακαινίσεων κτιρίων. Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συστηματικής χαρτογράφησης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων, προκειμένου οι διαδρομές κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η δυνατότητα συμβολής του ΕΒΕΑ στην αποτύπωση των αναγκών της αγοράς, αξιοποιώντας τη διαρκή επαφή του με την επιχειρηματική κοινότητα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης και πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, με έμφαση στους χρόνους ανταπόκρισης, στις διαδικασίες αναγνώρισης προϋπηρεσίας και στις καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Υπογραμμίστηκε, επίσης, η ανάγκη διαμόρφωσης πιο λειτουργικών και αποτελεσματικών διαδρομών πιστοποίησης, που θα διευκολύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκε επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός οργανωμένου οδικού χάρτη συνεργασίας για την περαιτέρω εξειδίκευση και υλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κατάρτισης και πιστοποίησης, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Γιάννα Χορμόβα: Να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική

«Η ΔΥΠΑ επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας», δήλωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα.

Και προσέθεσε: «Η συνεργασία μας με το ΕΒΕΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, με στόχο την κάλυψη των ελλείψεων σε κρίσιμες δεξιότητες και ειδικότητες. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας».

Γιάννης Μπρατάκος: Σύνδεση κατάρτισης με πραγματικές ανάγκες αγοράς

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος τόνισε ότι «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση, αλλά και σε μία μεγάλη ευκαιρία: να καλύψει το έλλειμμα δεξιοτήτων που καταγράφεται σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους και να συνδέσει πιο αποτελεσματικά την κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας».

«Η χώρα», συμπλήρωσε, «χρειάζεται περισσότερους σύγχρονους τεχνίτες, περισσότερες εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες και ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο πιστοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Μέσα από τη συνεργασία του ΕΒΕΑ με τη ΔΥΠΑ μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση λύσεων που θα ενισχύσουν τόσο την απασχόληση όσο και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και της ΔΥΠΑ, με στόχο την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την απασχόληση, τις τεχνικές δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball
Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι
Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Latest News
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι

Στα 89,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι, με τα εξαγωγικά έσοδα στο γιαούρτι να ξεπερνούν τα 62 εκατ. ευρώ και να ενισχύονται κατά 54,3%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής

37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Deloitte: Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος
Τουρισμός

Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος [γραφήματα]

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο - Τι δείχνει μελέτη της Deloitte

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

Μπρατάκος – Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης
Business

Μπρατάκος - Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης

Η καλύτερη αντιστοίχιση κατάρτισης και απασχόλησης, στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies