ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Μεγάλες οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν σε πληθωρισμό και ανάπτυξη, ενώ η ΕΚΤ προβληματίζεται για τη μεταβλητότητα των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ

World 27.05.2026, 12:49
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να προκαλέσει χρηματοπιστωτική κρίση, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αναφερόμενη στον πόλεμο του με το Ιράν, στις επαναλαμβανόμενες αλλαγές στις εμπορικές πολιτικές και στην απομάκρυνσή του από τη διεθνή συνεργασία.

Ο κίνδυνος ενός γεωπολιτικού σοκ που θα προκαλέσει χρηματοπιστωτική κρίση εντείνεται λόγω των ολοένα και πιο «υπερτιμημένων» αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων και των αμφιβολιών σχετικά με τη βιωσιμότητα των υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους, ανέφερε η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, θέτει «σε δοκιμασία» την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έγραψε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος στην τελική του ανασκόπηση πριν από την αποχώρησή του στα τέλη Μαΐου.

«Ενώ ο πλήρης αντίκτυπος του πολέμου δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο, οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα γίνονται πιο σοβαρές όσο περισσότερο διαρκεί», ανέφερε. Το Ιράν δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ τη Δευτέρα, καθώς οι μεσολαβητές συνέχιζαν τις συνομιλίες για την παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

ΕΚΤ: Οι συνέπειες σε ανάπτυξη και πληθωρισμό

Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, που ωθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω και βλάπτουν την ανάπτυξη, η ΕΚΤ προβληματίζεται για τη μεταβλητότητα των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ και τους φόβους ότι ο Τραμπ απομακρύνει την Ουάσιγκτον από τον παραδοσιακό της ρόλο παγκόσμιας ηγεσίας για την επιδείνωση των απειλών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης στην πολυμερή συνεργασία αυξάνει επίσης τον κίνδυνο οι πολιτικές αναταράξεις να διαταράξουν τη διεθνή τάξη και να προκαλέσουν γεωοικονομικό και ρυθμιστικό κατακερματισμό σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης.

«Οι ανακοινώσεις, οι αναστολές και οι ανατροπές των δασμών έχουν καταστεί διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του παγκόσμιου περιβάλλοντος», πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι ανησυχεί όλο και περισσότερο για την απειλή των κυβερνοεπιθέσεων και άλλων μορφών υβριδικού πολέμου, όπως η δολιοφθορά.

Οι υβριδικές απειλές

Σύμφωνα με την ΕΚΤ «οι υβριδικές απειλές επιτείνουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως όταν στοχεύουν σε κρίσιμες υποδομές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων που προκαλούν «σοβαρές και εκτεταμένες διαταραχές».

Η ΕΚΤ εκφράζει επίσης ανησυχία για τη μετατόπιση μεγάλου όγκου δανεισμού μακριά από τις τράπεζες και προς πιο αδιαφανείς τομείς της χρηματοδότησης, όπως η ιδιωτική πίστωση, καθώς και για την πιθανότητα περισσότεροι δανειολήπτες να δυσκολευτούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίσουν να ωθούν προς τα πάνω το κόστος δανεισμού.

«Μια πιο παρατεταμένη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού και μια αισθητά ασθενέστερη ανάπτυξη θα μπορούσαν να προκαλέσουν επανεκτίμηση του κινδύνου από τους συμμετέχοντες στην αγορά», ανέφερε η ΕΚΤ. «Η αυξανόμενη παρουσία επενδυτών που είναι πιο ευαίσθητοι στις τιμές, όπως τα hedge funds, στις αγορές κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να ενισχύσει οποιαδήποτε απότομη ανατιμολόγηση του κινδύνου».

«Η πιθανότητα αυτοί οι άκρως αλληλένδετοι κίνδυνοι να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, ενδεχομένως ενισχύοντας ο ένας τον άλλον περαιτέρω, αυξάνει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι επενδυτές φαίνονταν υπερβολικά αισιόδοξοι ενόψει αυτών των κινδύνων, ανέφερε η ΕΚΤ. Επισήμανε ότι οι αποτιμήσεις των χρηματιστηριακών αγορών ήταν «υπερβολικές σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα», ενώ τα ασφάλιστρα κινδύνου των ομολόγων — η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να δανείσουν σε πιο επιρρεπείς σε κίνδυνο δανειολήπτες — ήταν «συμπιεσμένα σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Κατά συνέπεια, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να επιδεινωθεί το κλίμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι καθοδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές, δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις φαίνεται να υποτιμούνται», πρόσθεσε.

