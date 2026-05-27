ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Tεχνητή νοημοσύνη 27.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τα κεφάλαια συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ αντλήθηκαν και τώρα η διοίκηση πιάνει δουλειά…

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου της ανάπτυξης των data centers στη Δυτική Μακεδονία.

Το κόστος των επενδύσεων για τα data centers της ΔΕΗ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς το κόστος της επένδυσης για το Mega Data Center ισχύος 300 MW, που αποτελεί την πρώτη φάση ανάπτυξης του project ανέρχεται στα 2,3 δισ. ευρώ. Το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ, όπως έγινε γνωστό από τα στοιχεία για τον σκοπό της ΑΜΚ, είναι στα 1,2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα περίπουν 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον hyperscaler που θα μπει εταίρος με τη ΔΕΗ στο Mega Data Center αφορούν στον εξοπλισμό για την αποθήκευση των δεδομένων.

Ο απώτερος στόχος της ΔΕΗ είναι η συνολική ισχύς των data centers να φτάσει στο 1 GW. Η επένδυση τότε θα ανέλθει, σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς αγοράς στα 8 δισ. ευρώ. Ποσό που δεν θα το επωμιστεί όλο η ελληνική εταιρεία.

Πότε η ΔΕΗ θα πατήσει το κουμπί για τα data centers

Όπως έγραψε προχθές ο ΟΤ η διοίκηση της ΔΕΗ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τέσσερις μεγάλους hyperscalers. Η τελική επιλογή του συνεπενδυτή για τη σύσταση του joint venture θα χρειαστεί από τρεις έως έξι μήνες. Με συνολική έκταση κτιρίου 50.000 τ.μ., το mega data center θα μπορεί να καλύψει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud.

Η παροχή της ενέργειας στο mega data center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter), όχι το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας. Για τις ενεργειακές ανάγκες του mega data center θα υλοποιηθούν επιπλέον δύο έργα:

  • Αναβάθμιση της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 από 350 MW σε CCGT 500 MW
  • Νέα μονάδα φυσικού αερίου 100 MW (OCGT) στον Άγιο Δημήτριο

H ανάπτυξη μεγάλων Data Centers (ειδικά AI Data Centers) δημιουργεί δύο βασικές προκλήσεις: την επιβάρυνση του δικτύου (grid) και την εμπορική επίπτωση στην αγορά ενέργειας. Οι mega χρήστες απορροφούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, επιβαρύνοντας το δίκτυο και αυξάνοντας τις τιμές για τους υπόλοιπους καταναλωτές. Η λύση είναι η παραγωγή ενέργειας behind-the-meter, μοντέλο που υιοθετεί η ΔΕΗ.

Στόχος για την έναρξη κατασκευής του Mega Data Center των 300 MW είναι το τέλος του 2026.

Στα περίπου 8 δισ. ευρώ η επένδυση για το Giga Data Center

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center), εφόσον υπάρξει δέσμευση από hyperscalers. Η επέκταση αυτή θα απαιτήσει επιπλέον επένδυση 5,4 δισ. ευρώ και για να υποστηριχθεί θα χρειαστούν και επιπλέον επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ σε μονάδες ενέργειας στο χώρο της Πτολεμαΐδα 5 και στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά από τη ΔΕΗ τον Απρίλιο του 2025 όταν και είχε κάνει την πρώτη παρουσίαση για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ
Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί
Τράπεζες

ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί

Κυκλοφορεί στην Ελλάδα το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα από την AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS

Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies