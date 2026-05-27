Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Ενισχυμένες οικονομικές επιδόσεις ανακοίνωσε ο Όμιλος Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας «ακέραιη» την εφοδιαστική του αλυσίδα σε πετρελαϊκά προϊόντα παρά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή μέσα στην ίδια περίοδο αναφοράς ο Όμικος Motor Oil προχώρησε σε αναδιάρθρωση της δομής του επιδιώκοντας περισσότερες συνέργειες και ανάδειξη των υπεραξιών από τους τομείς της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Αυξημένη κερδοφορία από τη Motor Oil

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2026 που ανάρτησε η Motor Oil προκύπτει η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου, η οποία αποδίδεται εν μέρει στα margins της διεθνούς πετρελαϊκής αγοράς αλλά και στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του.

Τα έσοδα του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανέβηκαν στα 3,36 δισ. ευρώ και είναι περισσότερα κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 77% στα 381 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 203 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 113%.

Ο Όμιλος Motor Oil εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν στα 378 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτη είναι η μείωση του καθαρού χρέους στα 1,26 από 1,58 δισ. ευρώ το 2025. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού 193.870.215 ευρώ (ή ποσού Ευρώ 1,75 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι είχε ήδη αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό 38.774.043 ευρώ (ή ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από τον Οκτώβριο του 2025 και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το υπόλοιπο ποσό (1,40 ευρώ ανά μετοχή) θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2026.

Με νέα δομή η Motor Oil

Όπως προκύπτει από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τhw Motor Oil kατά την τρέχουσα περίοδο, ο Όμιλος αναθεώρησε τη δομή των λειτουργικών του τομέων, προκειμένου να αντανακλά την εξελισσόμενη στρατηγική του και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί και αξιολογεί τις δραστηριότητές του.

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου διακρίνονται στις ακόλουθες κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες:

Καύσιμα . Ο τομέας περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας καυσίμων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με εναλλακτικά καύσιμα και νέες ενεργειακές λύσεις.

Υπηρεσίες Λιανικής . Ο τομέας περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες λιανικής εμπορίας καυσίμων, λειτουργίας δικτύων πρατηρίων καυσίμων, καταστημάτων ευκολίας (convenience retail), καθώς και την παροχή λοιπών συναφών προϊόντων και υπηρεσιών.

Εξηλεκτρισμός . Ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και λοιπές ενεργειακές υπηρεσίες.

Κυκλική Οικονομία . Ο τομέας περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, επεξεργασίας λυμάτων, παραγωγής ενέργειας από απόβλητα (waste-to-energy), αναγέννησης λιπαντικών και παραγωγής βιοντίζελ.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ασφάλεια εφοδιασμού

Ο Όμιλος Motor Oil όπως είχε τονίσει και η διοίκηση στο τελευταίο conference call με τους αναλυτές με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 έχει διασφαλίσει, παρά την πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή την προμήθεια αργού πετρελαίου και τον εφοδιασμό των πελατών του.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις υπογραμμίζει ότι παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την έκθεση του Ομίλου σε προμήθειες πρώτων υλών από τις σχετικές αγορές, «ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει ακέραιη την εφοδιαστική του αλυσίδα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προέκυψαν από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις αγορές ενέργειας. Η ανθεκτικότητα αυτή στηρίχθηκε στην επιχειρησιακή ευελιξία του Ομίλου, στη δυνατότητα προσαρμογής του μίγματος πρώτων υλών και στη στρατηγική διαφοροποίησης προμηθευτών, που αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων στο μέλλον», αναφέρεται στην τριμηναία έκθεση της Motor Oil.