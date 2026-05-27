Deloitte: Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος

Συγκρατημένη αισιοδοξία, επιλεκτική υιοθέτηση τεχνολογιών ΑΙ, ανάγκη ενίσχυσης των soft skills και αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, σύμφωνα με τη μελέτη της Deloitte και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων: «Το Μέλλον του Ελληνικού Ξενοδοχείου: Ευκαιρίες & Προκλήσεις».

Τι δείχνει η μελέτη της Deloitte για τις προκλήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν ένα περιβάλλον «συγκρατημένης αισιοδοξίας». Το 66% των ξενοδόχων αξιολογεί θετικά τις προοπτικές του κλάδου για την επόμενη τριετία, ενώ η ανάπτυξη συνδέεται πλέον περισσότερο με την αναβάθμιση των υποδομών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (79%), καθώς και με την προσφορά εμπειριών υψηλής προστιθέμενης αξίας (55%), παρά με την απλή αύξηση της δυναμικότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών AI αντιμετωπίζεται με επιλεκτική και συνειδητή προσέγγιση. Το 59% των ξενοδόχων εξετάζει επενδύσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με βασικές προτεραιότητες την ανάλυση δεδομένων (56%), το revenue management (48%) και το marketing. Ως βασικά εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναδεικνύονται το υψηλό κόστος επένδυσης (53%) και η έλλειψη τεχνογνωσίας (42%).

Εργατικό δυναμικό και δεξιότητες

Η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό εξακολουθεί να αποτελεί διαρθρωτική πρόκληση για τον κλάδο. Το 55% των ξενοδόχων δηλώνει υψηλή δυσκολία στελέχωσης, ιδιαίτερα στα τμήματα καθαριότητας (73%) και κουζίνας & σέρβις (64%). Ως βασικές αιτίες καταγράφονται η έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού (67%) και η εποχικότητα (63%). Παράλληλα, οι δεξιότητες εξυπηρέτησης και τα soft skills αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες δεξιότητες για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το 77% των συμμετεχόντων.

Η βιωσιμότητα

Η πλειονότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εφαρμόζει ήδη πρακτικές με άμεσο λειτουργικό αποτύπωμα, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας (88%) και νερού (55%). Παράλληλα, το 39% των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται τη βιωσιμότητα κυρίως ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, το υψηλό κόστος επένδυσης (38%) και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (34%) εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για την περαιτέρω υιοθέτηση σχετικών πρακτικών.

Ο ταξιδιώτης του μέλλοντος

Οι ταξιδιώτες αναμένεται να γίνουν περισσότερο απαιτητικοί ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών (83%), αλλά και πιο ευαίσθητοι ως προς την τιμή (63%). Η αναψυχή παραμένει ο βασικός λόγος ταξιδιού (90%), ενώ η τοπική γαστρονομία (43%) και οι δραστηριότητες στη φύση (36%) ενισχύουν σημαντικά τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.

Οι προτεραιότητες

Ο κλάδος αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό και λειτουργικό αποτύπωμα. Το 76% των συμμετεχόντων θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ το 72% υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των βασικών υποδομών, όπως η ενέργεια, η ύδρευση και οι μεταφορές.

Ανάγκη για σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Ο κ. Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων δήλωσε ότι «στη μελέτη αποτυπώνεται με σαφήνεια η ανάγκη για ένα πιο σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, με το 76% των επιχειρήσεων να θέτει ως προτεραιότητα τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και το 72% να αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης των βασικών υποδομών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού».

«Ταυτόχρονα», συνεχίζει, «το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (98%) περιορισμένης ικανοποίησης από τη συνεργασία με την Πολιτεία αναδεικνύει ένα διαχρονικό έλλειμμα ουσιαστικού διαλόγου. Συχνά, αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου, με αποτέλεσμα να μην συνεκτιμώνται επαρκώς οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς, οι ιδιαιτερότητες των προορισμών και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, γεγονός που περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου. Η ανατροπή αυτής της εικόνας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συστηματικό διάλογο, σταθερούς κανόνες και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και αγοράς».

Αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο κ. Βασίλης Καφάτος, Partner, Growth Leader, Transportation, Hospitality & Services Leader της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε πως «ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης, όπου η ανάπτυξη δεν συνδέεται πλέον με την αύξηση της δυναμικότητας και των επισκεπτών, αλλά κυρίως με την αύξηση της ποιότητας, τη δυνατότητα δημιουργίας διαφοροποιημένων αυθεντικών εμπειριών φιλοξενίας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, και τελικά την αύξηση της συνολικής αξίας για την οικονομία, αλλά και για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».

«Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν έναν κλάδο που αντιμετωπίζει με ρεαλισμό τις προκλήσεις της νέας εποχής, και αναγνωρίζει ως προτεραιότητες την εστίαση και τις επενδύσεις στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, στη βιωσιμότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα και στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων», προσέθεσε.

Στρατηγική αξιοποίηση της καινοτομίας

Από την πλευρά του, ο κ. Στέφανος Παπανίκος, Principal, Strategy & Transactions, Tourism & Hospitality Expert της Deloitte Ελλάδος σημείωσε ότι «ημελέτη αποτυπώνει με σαφήνεια ότι το ξενοδοχείο του μέλλοντος διαμορφώνεται μέσα από έναν ευρύτερο ολιστικό μετασχηματισμό, στον οποίο η τεχνολογία, τα δεδομένα, η εμπειρία πελάτη και το ανθρώπινο δυναμικό λειτουργούν συμπληρωματικά».

«Παράλληλα», προσθέτει, «αναδεικνύεται η ανάγκη αντιμετώπισης κρίσιμων διαρθρωτικών ζητημάτων, όπως η στελέχωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πρόσβαση σε επενδυτικούς πόρους. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν στρατηγικά την καινοτομία και να επενδύσουν σε βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης θα αποτελέσει βασικό παράγοντα της μελλοντικής τους πορείας».

Σημειώνεται ότι η μελέτη βασίστηκε σε εκτενή πρωτογενή έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το δείγμα παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων και καλύπτει νησιωτικές, ηπειρωτικές και αστικές περιοχές.