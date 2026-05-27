Δυναμικά εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά δεξαμενοπλοίων Capital Tankers, η οποία εισήλθε πρόσφατα στο Euronext Growth Oslo.

Η Capital Tankers επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με συνεχείς παραλαβές νεότευκτων πλοίων, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρέλαβε έξι πλοία, ενώ μετά το τέλος του τριμήνου προστέθηκαν ακόμη έξι, ανεβάζοντας τον εν λειτουργία στόλο στα 12 πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 1,7 εκατ. dwt. Παράλληλα, διαθέτει υπό κατασκευή ακόμη 18 νεότευκτα έως το 2028, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης για 13 επιπλέον δεξαμενόπλοια, στοιχείο που προσφέρει σημαντική στρατηγική ευελιξία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο στόλος αποτελείται αποκλειστικά από «super-eco» πλοία, με μεγάλο μέρος αυτών να είναι LNG dual-fuel capable και scrubber-fitted, ενισχύοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και τη συμμόρφωση με τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της επόμενης δεκαετίας.

Οι προοπτικές της ναυλαγοράς δεξαμενοπλοίων παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, όπως εκτιμά η διοίκηση της Capital Tankers. Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, οι ανακατατάξεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, οι αυξημένες αποστάσεις μεταφοράς πετρελαίου και οι περιορισμοί στον «σκιώδη» στόλο δεξαμενοπλοίων δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλών ναύλων. Η εταιρεία ήδη καταγράφει πολύ ισχυρές επιδόσεις, με το 73% των διαθέσιμων ημερών του β’ τριμήνου να έχει κλειστεί σε μέσο ημερήσιο ισοδύναμου ναυλου (TCE) άνω των 146.000 δολαρίων ημερησίως.

Παρά τις αυξημένες παραγγελίες νέων πλοίων διεθνώς, η γήρανση του παγκόσμιου στόλου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά, σημειώνεται από την Capital Tankers η οποία τοποθετείται έγκαιρα σε έναν ανοδικό κύκλο της ναυλαγοράς, διαθέτοντας ισχυρή ρευστότητα, σύγχρονο στόλο και σημαντική αναπτυξιακή προοπτική.