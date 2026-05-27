Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Ναυτιλία 27.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και στρατηγικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως εθνικό κεφάλαιο και βασική πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης και διεθνούς επιρροής για τη χώρα.

Η συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία και κοινωνία ξεπερνά τα δυο δις. δολ σε ετήσια βάση σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Η ελληνική ναυτιλία και οι εισπράξεις

Η ναυτιλία όπως αναφέρεται, αποτελεί διαχρονικά τον πιο εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Οι εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 57% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας τα τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα του κλάδου στην εισροή συναλλάγματος και στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική συνεισφορά της ναυτιλίας – άμεση και έμμεση – εκτιμάται στο 7%-8% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ περισσότερες από 160.000 έως 200.000 θέσεις εργασίας συνδέονται με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περίπου το 6% της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τον κλάδο.

Επενδύσεις 1,5 δις. δολ

Πέρα όμως από τον καθαρά οικονομικό της ρόλο, η ελληνική ναυτιλία έχει αναπτύξει και έντονη κοινωνική παρουσία. Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός, η εστίαση, οι τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης και ο αθλητισμός, ενισχύοντας ευρύτερα την επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Παράλληλα, διαθέτει κατά μέσο όρο 500 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για δράσεις κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωφελείς οργανισμούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η συνολική αυτή ετήσια προσφορά, που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέραν του άμεσου οικονομικού αποτυπώματος του κλάδου, εξηγεί γιατί η ναυτιλία θεωρείται διαχρονικά εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει καθιερωθεί ως ένας σταθερός κοινωνικός εταίρος της ελληνικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες. Μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, και πανελλαδικών προγραμμάτων, η ΕΕΕ έχει προσφέρει πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και σε άλλα έργα δημοσίου συμφέροντος και στη διαχείριση κρίσεων, στηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια.

Στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας το 2025, η ΕΕΕ παρείχε οικονομική στήριξη σε 2.200 μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά και ηλικιωμένους σε 51 περιοχές της χώρας, χρηματοδότησε την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του Νέου Γηροκομείου Κιλκίς, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε και άλλες δωρεές σε νοσοκομεία.

365 υποτροφίες το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Στον τομέα της παιδείας, η ΕΕΕ μέσω του εμβληματικού προγράμματος υποτροφιών «+ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία» απένειμε 130 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών το 2025 σε αριστούχους φοιτητές για να φοιτήσουν σε 52 πανεπιστήμια, σε 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, επεκτείνει το πρόγραμμα υποτροφιών προσφέροντας 365 υποτροφίες.

Στον τομέα της αντιμετώπισης κρίσεων, η ΕΕΕ πραγματοποίησε δωρεά καίριας σημασίας για την κοινωνία και την ασφάλεια όλων των πολιτών προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των τρένων της χώρας – πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει καθοριστικά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, δωρεές για τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, δωρεές για την ενίσχυση της δασοπυροπροστασίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τη Θεσσαλία, η ΕΕΕ με το σχέδιο δράσης «Άγιος Νικόλαος» το 2023 συγκέντρωσε από τα μέλη της άμεσα πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών στη Θεσσαλία από τις άνευ προηγουμένου πλημμύρες που υπέστη το ίδιο έτος, ξεκινώντας την υλοποίηση του πολύπλευρου σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος», το οποίο αγκαλιάζει τους τομείς της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού.

Επίσης χρηματοδότησε την αποκατάσταση και ανακατασκευή 33 σχολικών μονάδων που ολοκληρώθηκαν το 2025, ενώ χρηματοδοτεί μελέτες για ακόμη περισσότερα έργα αποκατάστασης τα οποία έχουν αναληφθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

