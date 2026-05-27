Σπίτι μου 2: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το «Σπίτι μου 2», καθώς η 31η Μαΐου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής αιτήσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο στεγαστικό πρόγραμμα για αγορά πρώτης κατοικίας, καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία χρηματοδότησης.

Το Σπίτι μου 2

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026, δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σημειώνεται ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν η παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα αποδειχθεί αρκετή για να απορροφηθεί η πίεση και να σωθούν οι εκκρεμείς εγκρίσεις ή αν το «Σπίτι μου 2» θα αφήσει πίσω του μια νέα γενιά εγκλωβισμένων δικαιούχων μέσα σε μια αγορά κατοικίας που παραμένει εξαιρετικά πιεσμένη.

Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον από υποψήφιους δανειολήπτες, πλην όμως, υπήρξαν δυσκολίες να βρει κάποιος ακίνητο που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που απαιτούσε η ένταξη στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι αγοραστές έρχονταν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, την έλλειψη ακινήτων που να πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προκάλεσε μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά κατοικιών, όπου παρατηρήθηκε το παράδοξο φαινόμενο να αυξάνονται οι τιμές παλαιών διαμερισμάτων όλο και ταχύτερα από τις τιμές των νέων. Η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς αυξάνονταν τα ηλικιακά όρια και δίνονταν και περισσότερα χρήματα σε σχέση με το «Σπίτι μου Ι».