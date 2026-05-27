Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Το Γενικό Λύκειο Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για το Χρήμα από τις μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, Σοφία Μαρία Τριβυζά και Ουρανία Τετζιρίδου.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τις νικήτριες του διαγωνισμού

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως επιβράβευση της συγκεκριμένης διάκρισης οι τέσσερις δωρήτριες Τράπεζες του προγράμματος «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ», Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς και τα συναρμόδια υπουργεία (Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών) ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού κ. Πιερρακάκη να προστεθεί φέτος το συγκεκριμένο σχολείο στο πρόγραμμα «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ», πέραν των 238 σχολείων που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Στο διαγωνισμό European Money Quiz (EMQ) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF) και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι είχαν προηγουμένως διακριθεί στους εθνικούς διαγωνισμούς μεταξύ 100.000 μαθητών από όλες τις χώρες. Οι δυο Ελληνίδες μαθήτριες, κατέλαβαν την πρώτη θέση.

Η συμβολική αναγνώριση

Στις δύο νικήτριες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, αλλά και του εθνικού διαγωνισμού που είχε προηγηθεί με το συντονισμό της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η επικεφαλής του Τραπεζικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ, Σοφία Ζιάκου, παρέδωσε σήμερα δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως συμβολική αναγνώριση της ΕΕΤ, για τη μεγάλη τους επιτυχία. Το σχολείο άλλωστε, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ενώ στο πλαίσιο του εθνικού διαγωνισμού έχει ήδη παραλάβει έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή.