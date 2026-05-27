Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel

Με το βλέμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι επενδυτές - Ανοδος για τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 27.05.2026, 19:36
Σε θετικά εδάφη, μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας, έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,10% στις 628 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 10.505 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,13% στις 25.217 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,43% στις 8.207 μονάδες.

Ισχυρή άνοδο σχεδόν 19,5% κατέγραψε η μετοχή της AkzoNobel, της ολλανδικής εταιρείας χρωμάτων και εξειδικευμένων επιστρώσεων, γνωστής μεταξύ άλλων για το brand Dulux, μετά την απόρριψη πρότασης εξαγοράς μετρητοίς από τις Nippon Paint και Sherwin-Williams.

Η πρόταση, ύψους 73 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 85 δολάρια), απορρίφθηκε από την εταιρεία, με τη διοίκηση να ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία και τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Την ίδια ώρα, θετικό κλίμα επικράτησε στον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 2,6%. Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση 5,1% στις ταξινομήσεις νέων οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA.

Σε επίπεδο μετοχών, η Renault σημείωσε άνοδο σχεδόν 4,1%, η Stellantis ενισχύθηκε κατά 3,8% και η Volkswagen κινήθηκε υψηλότερα κατά 2,3%. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Mercedes-Benz με άνοδο 3,1% και η BMW με +2,3%, επιβεβαιώνοντας το θετικό momentum στον κλάδο.

Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί όμως να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται, παρά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η διατήρηση των διπλωματικών επαφών θεωρείται κρίσιμη για την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς οι αγορές φοβούνται ότι μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και σε αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Ευρωπαϊκά επιτόκια

Την ίδια ώρα, η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτίμησε ότι μια αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο παραμένει δικαιολογημένη, ακόμη και αν επιτευχθεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τοποθέτησή της ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να ανησυχούν για τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

