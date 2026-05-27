Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% -λόγω του πολέμου στο Ιράν- έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

World 27.05.2026, 20:00
Τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου αναγκάζουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίζουν νέους φόβους για τον πληθωρισμό, ενώ η πτώση των νομισμάτων αποτελεί πονοκέφαλο για ορισμένες ασιατικές χώρες.
Ωστόσο, η σύγκρουση έχει ενισχύσει άλλα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως το πετρέλαιο, καθώς και τη φήμη του δολαρίου ως «ασφαλούς καταφυγίου», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ιράν: Ο αντίκτυπος από το πετρέλαιο

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Στην αγορά φυσικών προϊόντων, οι τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και, σε κάποιο σημείο στις αρχές Απριλίου, ήταν σχεδόν διπλάσιες από ό,τι πριν τον πόλεμο.

Η απελευθέρωση-ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των μεγάλων οικονομιών, σε συνδυασμό με την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών από τους traders, συνέβαλε στην άμβλυνση της απώλειας προσφοράς. Ωστόσο, η πίεση στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα αυξάνεται.

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στηρίζει τις μετοχές

Οι μετοχές έχουν -μέχρι στιγμής- αντέξει την κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη και οι ευρύτερες ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία επισκιάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου.
Οι μετοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως και ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας. Οι ευρωπαϊκές μετοχές πλησιάζουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η SK Hynix ξεπέρασε για πρώτη φορά την Τετάρτη την αξία της αγοράς του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ακολουθώντας τους ανταγωνιστές της στον τομέα των τσιπ μνήμης, Samsung Electronics και ⁠Micron Technology στο να φτάσουν αυτό το ορόσημο χάρη στην άνοδο που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, δεν κερδίζουν όλοι οι τομείς.

Ο δείκτης αεροπορικών εταιρειών επιβατών S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 6% από την έναρξη της σύγκρουσης, εν μέσω παγκόσμιας διαταραχής των πτήσεων. Μία παγκόσμια αγορά πολυτελών προϊόντων έχει υποχωρήσει κατά 10%, αντανακλώντας τους φόβους των επενδυτών ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να πλήξει τις δαπάνες.

Ο Willem Sels, παγκόσμιος CIO της HSBC Private Bank, δήλωσε «Αυτό μας παρέχει μια αντιστάθμιση σε περίπτωση που η σύγκρουση επιταχυνθεί», είπε. «Η κατανάλωση έχει πάει αρκετά καλά, σίγουρα στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν πιο εύπορα νοικοκυριά που εξακολουθούν να καταναλώνουν πολύ και επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.».

Παραμένει κυρίαρχο το δολάριο

Το δολάριο έχει επίσης βγει κερδισμένο, καθώς οι επενδυτές αξιοποιούν τις ιδιότητές του ως «ασφαλούς καταφυγίου». Έχει σημειώσει άνοδο 1,5% έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων από την έναρξη του πολέμου, ξεπερνώντας σε απόδοση το ελβετικό φράγκο και το γιεν.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει επίσης ενισχύσει την ελκυστικότητα του δολαρίου, ενώ ορισμένοι επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα σχετικά με την αμερικανική πολιτική και ότι πιθανότατα θα αποδυναμωθεί όταν τελειώσει η σύγκρουση.

«Είμαστε προς το παρόν ουδέτεροι, αλλά εξακολουθούμε να αναμένουμε ένα πιο αδύναμο δολάριο μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο Van Luu, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής στη Russell Investments.

Τα ασιατικά νομίσματα

Η Ασία είχε αγοράσει περίπου το 80% του πετρελαίου που μεταφερόταν μέσω του πλέον κλειστού Στενού του Ορμούζ και το καύσιμο που είναι ακόμα διαθέσιμο είναι πιο ακριβό από πριν. Αυτό πλήττει την ανάπτυξη και καθιστά τα νομίσματά τους από τα πιο υποτιμημένα από την έναρξη του πολέμου.

Η ρουπία της Ινδίας, η ρουπία της Ινδονησίας και το πέσο των Φιλιππίνων έχουν σημειώσει ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου και ορισμένες χώρες έχουν αυξήσει τα επιτόκια ή έχουν αξιοποιήσει τα συναλλαγματικά τους αποθέματα για να ανακουφίσουν τον πόνο. , ,

Η Σρι Λάνκα εξέπληξε τις αγορές την Τρίτη με αύξηση 100 μονάδων βάσης.
Στην Ασία, μόνο το γιουάν της Κίνας έχει κρατήσει την αξία του, χάρη στα σημαντικά εγχώρια ενεργειακά αποθέματα.

