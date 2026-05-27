Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών κατέγραψε η Κρι Κρι στο α’ τρίμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 89,90 εκατ. ευρώ από 66,38 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 35,4%.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 19,73 εκατ. ευρώ έναντι 10,49 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 17,83 εκατ. ευρώ από 8,98 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 13,89 εκατ. ευρώ, έναντι 7,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η εταιρεία, ωστόσο, επισημαίνει ότι οι επιδόσεις κερδοφορίας του α’ τριμήνου δεν είναι αντιπροσωπευτικές για το σύνολο του 2026, καθώς δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί επιβαρύνσεις σε διάφορα στοιχεία κόστους, ως συνέπεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Για το υπόλοιπο της χρονιάς, η Κρι Κρι αναμένει σταδιακή αποκλιμάκωση των περιθωρίων κέρδους.

Στον κλάδο του γιαουρτιού, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 40,6% σε αξία και κατά 34,5% σε όγκο. Ιδιαίτερα ισχυρή εμφανίζεται η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 54,3% και ξεπέρασαν τα 62 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου το 75% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών της εταιρείας.

Σημαντική ώθηση προήλθε από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 74%, και της Ιταλίας, με άνοδο 36%. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι Κρι αυξήθηκαν κατά 10,5% σε αξία, ακολουθώντας τη γενικότερη πορεία της αγοράς, η οποία κινήθηκε αναπτυξιακά με αύξηση 10,9% σε αξία και 8,4% σε όγκο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.

Την ίδια στιγμή, η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας δείχνει να εμφανίζει σημάδια κορεσμού. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διατήρησαν το μερίδιό τους σε αξία, αλλά υποχώρησαν κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο. Αντίθετα, το μερίδιο των επώνυμων γιαουρτιών της Κρι Κρι παρέμεινε σταθερό στο 13%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση στην αγορά σε αξία.

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω έντονης εποχικότητας, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν σε 4,20 εκατ. ευρώ από 3,92 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 7,2%.

Σε επίπεδο επενδύσεων, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Μόνο στο α’ τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν αγορές παγίων περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρήσης αναμένεται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 26 εκατ. έως 30 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα του τριμήνου είναι αυτή μιας εταιρείας που ενισχύει διαρκώς την εξωστρέφειά της, με τις διεθνείς αγορές να αποτελούν πλέον τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Την ίδια ώρα, η διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τη συνέχεια της χρονιάς, λόγω των αυξημένων κόστους και των γεωπολιτικών πιέσεων που επηρεάζουν τον κλάδο.