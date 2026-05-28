Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο MS NOW ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης, η οποία θεωρείται ότι αποτελούσε απειλή για τα αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής του άμυνας, επικαλούμενο «εχθρικές απειλές από πυραύλους και drones», σύμφωνα με ανάρτηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση, ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για τον Ιούλιο ενισχύθηκαν κατά 4,03%, φτάνοντας τα 92,25 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent κατέγραψε άνοδο 3,92%, στα 97,99 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας δέχτηκαν πιέσεις. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 3,26%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 5,22%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες 1,19% και ο Topix υποχώρησε κατά 0,81%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,51%.

Απώλειες σημειώθηκαν και στις κινεζικές αγορές, με τον CSI 300 να υποχωρεί κατά 0,55%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 2,22%.