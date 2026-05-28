Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση

Πάνω από 3% ανέβηκε το πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι στόχευσαν μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ σε απάντηση σε μια επίθεση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3,51 δολάρια, ή 3,72%, στα 97,8 δολάρια το βαρέλι έως τις 05:44 ώρα Ελλάδος, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο του Αυγούστου κέρδισε 3,35 δολάρια ή 3,63%, στα 95,6 δολάρια. Το συμβόλαιο του Ιουλίου πρόκειται να λήξει την Παρασκευή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3,31 δολάρια, ή 3,73%, στα 91,99 δολάρια.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ περίπου στις 4:50 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim της χώρας, αν και οι IRGC δεν αποκάλυψαν την τοποθεσία της βάσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποτελούσαν απειλή κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο αμερικανικός στρατός έπληξε επίσης έναν ιρανικό σταθμό ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρ Αμπάς, ο οποίος ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει ένα πέμπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η τελευταία κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αυτό που χαρακτήρισε ως «επιθέσεις αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας σκάφη που φέρονται να προσπάθησαν να τοποθετήσουν νάρκες μαζί με σημεία εκτόξευσης πυραύλων.

Το πετρέλαιο παραμένει έρμαιο της κατάστασης στο Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν θα τον πιέσουν να βιαστεί να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σχεδόν τριών μηνών σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενώ μια καλή συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή, «αν δεν είναι σπουδαία συμφωνία, δεν την κάνουμε».

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν «συζητούν για καμία χαλάρωση των κυρώσεων ή για παροχή χρημάτων». Ως συνήθως, τα σχόλιά του περιελάμβαναν μια απειλή να «τους αποτελειώσει» εάν το Ιράν δεν τηρούσε τους όρους του.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι έμποροι πετρελαίου είχαν αγκαλιάσει την πιθανότητα μιας διπλωματικής εξέλιξης αυτή την εβδομάδα ήταν τα μηνύματα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι μια πιθανή παράταση της εκεχειρίας πλησίαζε, με υποδείξεις ότι θα περιλάμβανε την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Τώρα, τα τελευταία σχόλια του Τραμπ, καθώς και οι διαιρέσεις στο εσωτερικό της Τεχεράνης, φαίνεται να περιπλέκουν αυτή τη θέση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, οι Ιρανοί υπερ-σκληροπυρηνικοί επιτίθενται τώρα ανοιχτά στους διαπραγματευτές επειδή εξετάζουν συμβιβασμούς με την Ουάσινγκτον, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει πλήρη εξουσία στα Στενά του Ορμούζ και θα αρνηθεί οποιεσδήποτε παραχωρήσεις στον εμπλουτισμό ουρανίου.