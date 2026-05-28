Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ

Xρηματιστήριο Αθηνών 28.05.2026, 14:08
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπό έλεγχο έχει καταφέρει να διατηρήσει τις πιέσεις της κατοχύρωσης κερδών το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρίσκει σημαντικές στηρίξεις στον ενεργειακό κλάδο, προκειμένου να κρατήσει τα επίπεδα μετά το εξαήμερο ανοδικό σερί του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,44% στις 2.359,63 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 149,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,50% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.989,63 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,51% στις 2.693,92 μονάδες.

Ξεχωρίζει η ΔΕΗ

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ, σε μια συνεδρίαση όπου κυριαρχούν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις και οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δίνει μεν αφορμή στους επενδυτές να προχωρήσουν σε μερική αποφόρτιση θέσεων, χωρίς ωστόσο να διαταράσσεται ουσιαστικά η συνολική εικόνα της αγοράς.

Ισχυρές στηρίξεις δίνει η ΔΕΗ, η οποία καταγράφει ισχυρή άνοδο, συνοδευόμενη και από αυξημένο τζίρο, συγκεντρώνοντας σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η μετοχή κινείται αντίθετα από τη γενικότερη τάση της αγοράς, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις προοπτικές του ομίλου και στη στρατηγική του στον ενεργειακό τομέα.

Πιέσεις καταγράφονται στον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο η εικόνα αποδίδεται κυρίως σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την πρόσφατη άνοδο και λιγότερο σε ανησυχίες για τις προοπτικές του συστήματος. Το κλίμα ενισχύεται και από την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα παραμένουν περιορισμένοι και διαχειρίσιμοι.

Το ΔΝΤ πραγματοποίησε για πρώτη φορά από το 2006 Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FSAP) για την Ελλάδα, με τα βασικά συμπεράσματα να χαρακτηρίζονται καθησυχαστικά. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι», ενώ σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ανθεκτικές ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests).

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό, τώρα, ΕΛΧΑ και Alpha Bank σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Eurobank, Allwyn, Πειραιώς, Aktor και ΟΤΕ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Coca Cola, ΔΑΑ, Τιτάν, Jumbo, Aegean, Cenergy και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημειώνει κέρδη 4,48%, με τον Σαράντη να είναι στο +1,17%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Optima, Motor Oil, Helleniq Energy, Metlen, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα, ενώ η Βιοχάλκο είναι αμετάβλητη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking το ΧΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές
Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια
Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις η διόρθωση ήρθε σήμερα για το ΧΑ, με τους περισσότερους τίτλους να κλείνουν στο «κόκκινο»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές

H ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά λόγω πετρελαίου
Wall Street

Η Wall Street σε ιστορικά υψηλά καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν

Ο Dow ανέβηκε σχεδόν 200 μονάδες σε νέο ιστορικό κλείσιμο στη Wall Street καθώς το πετρέλαιο υποχώρησε λόγω της αισιοδοξίας για εκεχειρία στο Ιράν

Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους
World

Ο πόλεμος χωρίζει τις αγορές σε νικητές και ηττημένους

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% -λόγω του πολέμου στο Ιράν- έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

Latest News
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα

Προθεσμία να απολογηθούν ζητούν οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου Lavipharm στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2%

Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις η διόρθωση ήρθε σήμερα για το ΧΑ, με τους περισσότερους τίτλους να κλείνουν στο «κόκκινο»

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο
Επικαιρότητα

GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία 6 δισ. δολ. της Snowflake για χρήση τσιπ Amazon

Η Snowflake εντάσσεται, μαζί με την Apple και την Meta, στους μεγαλύτερους πελάτες της Amazon για υπολογιστική CPU

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Κικίλιας: Βαριά βιομηχανία της χώρας η ναυτιλία
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ναυτιλία, βαριά βιομηχανία της χώρας

Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας - Στόχος τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας

Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης
Ασφαλιστικές

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης [γράφημα]

Στα 6,9 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Allianz Research - Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις

Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία

Πολωνία, Τσεχία και άλλες χώρες ζητούν την έκδοση περισσότερων αδειών εκπομπών για τη βιομηχανία, λόγω των παγκόσμιων κρίσεων και των υψηλών τιμών της ενέργειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies