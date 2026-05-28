Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις, η διόρθωση ήρθε σήμερα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους περισσότερους τίτλους να κλείνουν στο «κόκκινο», ενώ ο ενεργειακός κλάδος, με αιχμή τη ΔΕΗ η οποία προσπάθησε να υψώσει αναχώματα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,91% στις 2.348,45 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.348,93 μονάδων (-0,89%) και 2.363,49 μονάδων (-0,28%). Ο τζίρος ανήλθε στα 438,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 45,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 11,7 εκατ. τεμάχια αξίας 92,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,01% στις 5.959,19 μονάδες, ενώ στο -0,07% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.081,23 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,47% στις 2.667,78 μονάδες.

«Έσπασε» το σερί στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετά από έξι διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, το ΧΑ σήμερα έκλεισε πτωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Μάλιστα οι πιέσεις ήταν στην πλειονότητα των τίτλων του, με ελάχιστες εξαιρέσεις και με αιχμή τη ΔΕΗ, η οποία αναρριχήθηκε πολύ κοντά στα 22 ευρώ.

Στην ουσία στο ΧΑ δεν έλειψαν οι επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις που πρόσφεραν κάποιες στηρίξεις κόντρα σε εκείνες της κατοχύρωσης κερδών. Την ίδια στιγμή, η δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων και οι επιχειρηματικές διεργασίες διατήρησαν ενεργό το ενδιαφέρον σε ευρύ φάσμα μετοχών, προσφέροντας επιμέρους στηρίγματα στην αγορά.

Ελαφρώς υποστηρικτικά λειτουργεί και η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία. Το ΔΝΤ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο, κάνοντας λόγο για ένα «μισογεμάτο ποτήρι», ενώ αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο στα δημοσιονομικά όσο και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, από 2,1% το 2025, ενώ για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση στο 1,7%.

Βέβαια, το ΔΝΤ χαρακτηρίζει το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ως «σημαντικό αντίθετο άνεμο» για την οικονομία. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον περισσότερο θωρακισμένη σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, ενώ τονίζει ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Next Generation EU συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank έκλεισε με απώλειες 4,19%, με την Allwyn να ακολουθεί με το δικό της -3,08%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Alpha Bank, Jumbo, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΧΑ, και άνω του 1% σε Aegean, Coca Cola, ΔΑΑ, Optima, Πειραιώς και Κύπρου. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Λάμδα και Aktor.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημείωσε άλμα 4,67%, με τις Cenergy και Βιοχάλκο να κλείνουν στο +2,80% και +2,48% αντίστοιχα. Στο +1,43% έκλεισε ο Σαράντης, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Motor Oil, Helleniq Energy, Metlen, ΕΥΔΑΠ και Τιτάν.