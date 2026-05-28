Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά

Διορθωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, αποτυπώνοντας και αυτό με τη σειρά του στις ανησυχίες για την αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου, αν και δεν λείπουν οι αγοραστικές κινήσεις που δίνουν κάποιες στηρίξεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,59% στις 2.355,33 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,69% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.978,25 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,51% στις 2.693,92 μονάδες.

Διακόπτει το ανοδικό σερί

Μετά από έξι διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, δεν λείπουν και επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις που προσφέρουν κάποιες στηρίξεις κόντρα σε εκείνες της κατοχύρωσης κερδών.

Την ίδια στιγμή, η δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων και οι επιχειρηματικές διεργασίες διατηρούν ενεργό το ενδιαφέρον σε ευρύ φάσμα μετοχών, προσφέροντας επιμέρους στηρίγματα στην αγορά.

Υποστηρικτικά λειτουργεί και η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία. Το ΔΝΤ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο, κάνοντας λόγο για ένα «μισογεμάτο ποτήρι», ενώ αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο στα δημοσιονομικά όσο και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, από 2,1% το 2025, ενώ για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση στο 1,7%.

Βέβαια, το ΔΝΤ χαρακτηρίζει το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ως «σημαντικό αντίθετο άνεμο» για την οικονομία. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον περισσότερο θωρακισμένη σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, ενώ τονίζει ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Next Generation EU συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ υποχωρεί κατά 2,15%, με τις Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Aegean, Coca Cola, Κύπρου και Πειραιώς να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Optima, Allwyn, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Τιτάν, Jumbo, ΔΑΑ, Σαράντης και Aktor.

Στον αντίποδα, η Motor Oil και ΔΕΗ σημειώνουν κέρδη 1,85% και 1,81% αντίστοιχα, με τις ΕΥΔΑΠ, Cenergy, Λάμδα, Helleniq Energy, Metlen και Σαράντης να κινούνται ήπια ανοδικά.