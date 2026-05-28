Επίδομα θέρμανσης: Την Παρασκευή η δεύτερη δόση – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν

«Κληρώνει» αύριο Παρασκευή η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026.

Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης

Φέτος η ενίσχυση φθάνει έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος καυσίμου, ενώ το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ για ορεινούς οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, ενώ για να καταβληθεί η ενίσχυση οι αγορές καυσίμων πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης και να έχουν γίνει μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, δίνοντας πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει του φετινού χειμώνα, ενώ κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Η πληρωμή αυτή έρχεται να ολοκληρώσει τον φετινό κύκλο της κρατικής ενίσχυσης, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα στους προϋπολογισμούς των πολιτών μετά τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε τις πρώτες αγορές ενώ, εκτός από την αυριανή καταβολή που αφορά καταναλώσεις έως και τις 31 Μαΐου, έπεται ακόμη μία έως τις 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.