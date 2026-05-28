e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

Η καταβολή από τον e-ΕΦΚΑ αφορά σε εισφορές κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.05.2026, 14:47
Η ένατη διαδοχική καταβολή επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 433.384,88 ευρώ, πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 28 Μαϊου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Η καταβολή αφορά σε εισφορές κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020.

Οι δικαιούχοι της επιστροφής από τον e-ΕΦΚΑ

Η επιστροφή αφορά:

  • Δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ.
  • Μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.).

Δικαιούχοι είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως και τις 22.05.2026, ανεξαρτήτως αν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή όχι.

Πίστωση ποσών σε 1.747 δικαιούχους

Στο πλαίσιο της ένατης καταβολής θα πιστωθούν ποσά σε 1.747 δικαιούχους. Το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό ανέρχεται σε 6.531,30 ευρώ. Τα ποσά θα καταβληθούν απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές

Στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένης ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α’, όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υ.Α. – ΦΕΚ 5404 Β’).

Η διαδικασία

Κατόπιν της 63/2024 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η εν λόγω διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών διεκπεραιώνεται χωρίς την αναζήτηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.

Οι επόμενες καταβολές

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 23.05.2026 και μετέπειτα, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να τους αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.

Παράταση λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Επίσης, παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η λειτουργία:

  • της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς»
  • της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιστροφής Εισφορών σε έμμισθους Δικηγόρους, μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς».

