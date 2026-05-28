Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη να υπάρξει μία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, καλώντας βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνίας, υπογραμμίζει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Θεοδωρικάκος: Να αναλάβουν την ευθύνη τους βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ

«Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το δικό της χέρι, με ελέγχους και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, προσθέτοντας ωστόσο ότι σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν και τη δική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, καθώς «υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει εύκολα πέρα ή και δεν τα βγάζει καθόλου πέρα».

Να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών

«Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος. Αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον, λέγοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος ενέργειας, μεταφορών και τελικά τις τιμές στην αγορά.

«Είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές, σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο» προσέθεσε, εξηγώντας πως γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, στη βιομηχανία τροφίμων και στα καύσιμα.

Οι πολιτικές εξελίξεις

Στην ίδια συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM 90,1, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε και στις στις πολιτικές εξελίξεις και στο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι επαναλαμβάνει «εμμονές αριστερού χαρακτήρα», οι οποίες, όπως σημείωσε δεν έχουν σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. «Όλο αυτό δείχνει μια ιδεοληπτική εμμονή, η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η εμμονή σχετίζεται με άλλη μία εμμονή: να μην ξεκαθαρίζει ο κ. Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του. Θα πρέπει κάποιος που θέλει να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία σε αυτόν τον τόπο, τα βασικά του μηνύματα και συμπεράσματα για τη σχέση του με το παρελθόν να τα πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Με τόλμη και με θάρρος να αναλάβει την ευθύνη του, να παραδεχτεί τα λάθη του. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο κ. Τσίπρας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία εργάζεται για να διευρύνει περαιτέρω την κοινωνική της βάση, σε μια πλατφόρμα προόδου και ασφάλειας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση. «Το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2030 έχει στόχο μια οικονομία πιο παραγωγική, που θα δίνει καλύτερους μισθούς σε όλους τους Έλληνες» και «μια πατρίδα ισχυρή, ασφαλή και αξιοσέβαστη στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο», με μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης.