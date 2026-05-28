ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πληθωρισμός συνέχισε να επιβαρύνει τα πορτοφόλια των καταναλωτών στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, γεγονός που πιθανώς θα κρατήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε στάση αναμονής έως ότου υποχωρήσει το τρέχον κύμα ακρίβειας, όπως έδειξαν τα νέα στοιχεία για τις τιμές που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Ενώ τα ετήσια ποσοστά ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα χαμηλά μηνιαία στοιχεία ενδέχεται να δίνουν κάποια ελπίδα ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών τον προηγούμενο μήνα έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% (εποχικά προσαρμοσμένος) για το μήνα, τοποθετώντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,8%, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχα ποσοστά 0,5% και 3,8%.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, οι βασικές τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% για το μήνα και κατά 3,3% για το έτος, έναντι εκτιμήσεων 0,3% και 3,3%.

Ελπίδες για περιορισμό του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Ενώ τα ετήσια ποσοστά ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα χαμηλά μηνιαία στοιχεία ενδέχεται να δίνουν κάποια ελπίδα ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών τον προηγούμενο μήνα έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.

Σε άλλες οικονομικές ειδήσεις της Πέμπτης, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το πρώτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 1,6% για την περίοδο αυτή, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου, τα οποία ήταν χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση του 2%. Το υπουργείο ανέφερε ότι η αρχική εκτίμηση αναθεωρήθηκε προς τα κάτω λόγω των προς τα κάτω αναθεωρήσεων στις καταναλωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις.

Παρά τα μέτρια στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, το υπουργείο ανέφερε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Απρίλιο, ανταποκρινόμενες στις προβλέψεις. Τα εισοδήματα, ωστόσο, παρέμειναν σταθερά, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 0,4%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών αγορών παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, αλλά απομακρύνθηκαν από τα χαμηλά τους επίπεδα. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ήταν ελαφρώς αρνητικές, κυρίως στα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Ανοδικά η βενζίνη

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι τιμές των αγαθών σημείωσαν άνοδο 0,7% τον Απρίλιο, ωθούμενες και πάλι από τη βενζίνη, η οποία σημείωσε άνοδο 5,5%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%, με επιτάχυνση 0,6% στην κατηγορία στέγασης και κοινής ωφέλειας και αύξηση 0,5% στις υπηρεσίες εστίασης και διαμονής.

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,5%, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025. Οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των τροφίμων, της ενέργειας και της στέγασης, αυξήθηκαν μόλις 0,2% για το μήνα.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενδέχεται να προσφέρουν κάποια ενθάρρυνση ως προς το ότι οι υποκείμενες πιέσεις μειώνονται ελαφρώς, αν και πιθανότατα δεν θα αλλάξουν τις προσδοκίες της αγοράς.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2026 και επί του παρόντος αποτιμούν την πιθανότητα η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας να είναι αύξηση των επιτοκίων, πιθανώς στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο πληθωρισμός είχε πλησιάσει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν και ο αντίκτυπος των δασμών έχουν εκτροχιάσει τη Fed. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν πρόσφατα μεγαλύτερη έμφαση στον κίνδυνο του πληθωρισμού, καθώς αυξάνονται τα σημάδια ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται.