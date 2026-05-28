Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

World 28.05.2026, 14:00
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Temu για παράβαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες επέβαλε η Κομισιόν, για εκτίμηση κινδύνου που δεν πληροί τα πρότυπα που ορίζονται στον αντίστοιχο νόμο, τον λεγόμενο DSA.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η εταιρεία δεν εντόπισε, ανέλυσε και αξιολόγησε με τη δέουσα επιμέλεια τους συστημικούς κινδύνους που ενέχουν τα παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της και τη ζημία που προκύπτει για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για προκαταρκτικά πορίσματα που είχε εγκρίνει η Κομισιόν τον Ιούλιο του 2025 και σήμερα ολοκληρώνει τη διαδικασία με την έκδοση απόφασης περί μη συμμόρφωσης.

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

Τι δεν έκανε η Temu

Υποτίμησε σοβαρά τη συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές της ΕΕ είναι πιθανό να συναντήσουν παράνομα προϊόντα. Στοιχεία από μια άσκηση μυστικού πελάτη που περιλαμβάνεται στην έρευνα της Επιτροπής δείχνουν ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό των επιλεγμένων φορτιστών απέτυχε στις βασικές δοκιμές ασφάλειας, ενώ ένα υψηλό ποσοστό των παιδικών παιχνιδιών που δοκιμάστηκαν παρουσίαζε κινδύνους ασφάλειας μέτριας έως υψηλής σοβαρότητας, καθώς περιέχουν χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφάλειας ή ενέχουν κίνδυνο ασφυξίας λόγω αποσπώμενων εξαρτημάτων.

Δεν αξιολόγησε κατάλληλα τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός της υπηρεσίας της —συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προτάσεων και των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων από συνεργαζόμενους influencers— θα μπορούσε να ενισχύσει τους κινδύνους διάδοσης παράνομων προϊόντων.

Ο νόμος DSA

Σύμφωνα με τον νόμο DSA, οι καθορισμένες πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν με επιμέλεια τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους και να λαμβάνουν τα αντίστοιχα μέτρα μετριασμού. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παράβασης, τη σοβαρότητά της όσον αφορά τους επηρεαζόμενους χρήστες της ΕΕ, καθώς και τη διάρκειά της.

Η μη διενέργεια κατάλληλων αξιολογήσεων κινδύνου – ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της αρχιτεκτονικής του DSA – αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση του νόμου.

Επόμενα βήματα

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή, όπως απαιτείται από το άρθρο 75 του DSA. Το σχέδιο πρέπει να περιγράφει μέτρα για την αποκατάσταση της παράβασης των υποχρεώσεών της όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θα έχει στη διάθεσή του ένα μήνα από την παραλαβή του σχεδίου για να εκδώσει τη γνώμη του.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της έναν επιπλέον μήνα για να εκδώσει την τελική της απόφαση και να ορίσει εύλογη προθεσμία για την εφαρμογή της.

Η μη συμμόρφωση με την απόφαση περί μη συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται με την Temu προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση και, γενικότερα, με τον DSA.

Τι προηγήθηκε

Στις 31 Οκτωβρίου 2024, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία κατά της Temu, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υποχρέωσή της να αξιολογεί τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση παράνομων προϊόντων μέσω της υπηρεσίας της.

Η Επιτροπή ενέκρινε προκαταρκτικά πορίσματα τον Ιούλιο του 2025 και σήμερα ολοκληρώνει τη διαδικασία με την έκδοση απόφασης περί μη συμμόρφωσης.

Η απόφαση περί μη συμμόρφωσης που εκδόθηκε σήμερα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου της Temu για το 2024 και την ενδιάμεση περίοδο του 2025, στις απαντήσεις στα επίσημα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών στις 28 Ιουνίου 2024 και στις 11 Οκτωβρίου 2024, σε πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τρίτους και σε μια δοκιμή μυστικού πελάτη που διενήργησε ανεξάρτητος οργανισμός δοκιμών για λογαριασμό της Επιτροπής.

Η έρευνα βασίστηκε επίσης σε στοιχεία των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς της ΕΕ, τα οποία αποκάλυψαν υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης μεταξύ των προϊόντων που πωλούνται στην Temu στις κατηγορίες που ελέγχθηκαν.

