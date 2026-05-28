ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

Ασφαλιστικές 28.05.2026, 16:30
Σχολιάστε
ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυξητική πορεία κατέγραψε το 2025 η αγορά ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΕΑΕΕ), καθώς αυξήθηκαν τόσο ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όσο και οι δηλωθείσες ζημιές. Τα στοιχεία της έρευνας, που αναρτήθηκαν στο site της ΕΑΕΕ, αποτυπώνουν παράλληλα μείωση στις πληρωθείσες αποζημιώσεις και μικρή υποχώρηση της συνολικής ασφαλισμένης αξίας των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων.

ΕΑΕΕ: Εκδόθηκαν 53.766 συμβόλαια σκαφών αναψυχής το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΑΕΕ από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια σκαφών αναψυχής το 2025, έναντι 51.946 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,5%.

Από αυτά, τα 12.777 ήταν πολυασφαλιστήρια συμβόλαια, αυξημένα κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 40.989 αυτόνομα συμβόλαια αστικής ευθύνης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων ανήλθε σε 1,98 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2024. Από αυτά, η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών με πλήρωμα έφτασε τα 738,6 εκατ. ευρώ και των επαγγελματικών σκαφών χωρίς πλήρωμα τα 234,2 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες ζημιές, μειωμένες αποζημιώσεις

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές, για τα ασφαλιστήρια που εκδόθηκαν εντός του 2025 δηλώθηκαν 505 ζημιές, αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2024. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε 1,09 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 59,4%, ενώ το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,69 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%.

Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2% και διαμορφώθηκε στα 9.482 ευρώ, ενώ η μέση συχνότητα ζημιών αυξήθηκε οριακά στο 3,9% από 3,8% το 2024.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι τα στοιχεία για τις δηλωθείσες ζημιές και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν την αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του 2025 και ενδέχεται να μεταβληθούν με τη μεταγενέστερη ενημέρωση των στοιχείων έως την ολοκλήρωση όλων των συμβολαίων του έτους.

Ως κυρίαρχο κανάλι διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής αναδείχθηκαν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, με ποσοστό 48,7% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, ενώ ακολούθησαν οι μεσίτες ασφαλίσεων με ποσοστό 21,6%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]
Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης
Ασφαλιστικές

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης [γράφημα]
Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία
Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
Τράπεζες

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές τραπεζών - servicers
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Ασφαλιστικές
ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας εγκαινιάζει με το HealthTech Cluster η Eurobank

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
Τράπεζες

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές τραπεζών - servicers

Δεν μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ

Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ
Τράπεζες

ΔΝΤ: Πέρασαν τα stress test οι τράπεζες - Τι απαντά η ΤτΕ

«Οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι» αναφέρει το ΔΝΤ

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

Latest News
Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Επικαιρότητα

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης
Ασφαλιστικές

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης [γράφημα]

Στα 6,9 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Allianz Research - Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις

Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία

Πολωνία, Τσεχία και άλλες χώρες ζητούν την έκδοση περισσότερων αδειών εκπομπών για τη βιομηχανία, λόγω των παγκόσμιων κρίσεων και των υψηλών τιμών της ενέργειας

ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα

Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517 της ΑΑΔΕ - Η εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα περιλαμβάνει αναφορές οικονομικού εγκλήματος και παράνομων αγροτικών ενισχύσεων

Επίδομα θέρμανσης: Την Παρασκευή η δεύτερη δόση – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
Economy

Αύριο το επίδομα θέρμανσης - Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν

Η ενίσχυση για το επίδομα θέρμανσης φτάνει έως και 1.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και το είδος καυσίμου

ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα
Ακίνητα

ΔΝΤ προς Ελλάδα: Φορολογήστε τα κλειστά ακίνητα

Τεράστια άνοδο της τάξης του 85% στις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα «βλέπει» το ΔΝΤ, διαπιστώνοντας και μια «φούσκα» της τάξης του 10%

Γιάννης Αγουρίδης
e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

Η καταβολή από τον e-ΕΦΚΑ αφορά σε εισφορές κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020.

Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Eθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών

Βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία, μειώνοντας τιμές σε μία σειρά προϊόντων, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας εγκαινιάζει με το HealthTech Cluster η Eurobank

ΣΕΒ: Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Economy

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Στο πλαίσιο της φετινής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
Τράπεζες

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές τραπεζών - servicers

Δεν μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking το ΧΑ

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies