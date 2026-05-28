ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυξητική πορεία κατέγραψε το 2025 η αγορά ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΕΑΕΕ), καθώς αυξήθηκαν τόσο ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όσο και οι δηλωθείσες ζημιές. Τα στοιχεία της έρευνας, που αναρτήθηκαν στο site της ΕΑΕΕ, αποτυπώνουν παράλληλα μείωση στις πληρωθείσες αποζημιώσεις και μικρή υποχώρηση της συνολικής ασφαλισμένης αξίας των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων.

ΕΑΕΕ: Εκδόθηκαν 53.766 συμβόλαια σκαφών αναψυχής το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΑΕΕ από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια σκαφών αναψυχής το 2025, έναντι 51.946 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,5%.

Από αυτά, τα 12.777 ήταν πολυασφαλιστήρια συμβόλαια, αυξημένα κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 40.989 αυτόνομα συμβόλαια αστικής ευθύνης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων ανήλθε σε 1,98 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2024. Από αυτά, η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών με πλήρωμα έφτασε τα 738,6 εκατ. ευρώ και των επαγγελματικών σκαφών χωρίς πλήρωμα τα 234,2 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες ζημιές, μειωμένες αποζημιώσεις

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές, για τα ασφαλιστήρια που εκδόθηκαν εντός του 2025 δηλώθηκαν 505 ζημιές, αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2024. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε 1,09 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 59,4%, ενώ το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,69 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%.

Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2% και διαμορφώθηκε στα 9.482 ευρώ, ενώ η μέση συχνότητα ζημιών αυξήθηκε οριακά στο 3,9% από 3,8% το 2024.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι τα στοιχεία για τις δηλωθείσες ζημιές και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν την αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του 2025 και ενδέχεται να μεταβληθούν με τη μεταγενέστερη ενημέρωση των στοιχείων έως την ολοκλήρωση όλων των συμβολαίων του έτους.

Ως κυρίαρχο κανάλι διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής αναδείχθηκαν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, με ποσοστό 48,7% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, ενώ ακολούθησαν οι μεσίτες ασφαλίσεων με ποσοστό 21,6%.