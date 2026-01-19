EAEE: Αύξηση παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας κατά 3,9% στο 9μηνο του 2025

Κατά 3,9% αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στο εννεάμηνο του 2025 και ανήλθε σε 2.469.195.323 ευρώ έναντι 2.377.233.056 ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Αναλύεται σε αύξηση 1,8% των ατομικών ασφαλίσεων, αύξηση 10,8% των ομαδικών και αύξηση 39,8% για το σύνολο των αντασφαλιστικών αναλήψεων.

Η συμμετοχή των νέων εργασιών του κλάδου

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του εννεαμήνου 2025 ποσό 689,5 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 616,2 εκατ. € από τις ατομικές ασφαλίσεις και 73,3 εκατ. € από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών εννεαμήνου 2024 ήταν 754,6 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 693,7 εκατ. € από τις ατομικές και 60,9 εκατ. € από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, η μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 8,6%, αναλυόμενη σε μείωση 11,2% των ατομικών ασφαλίσεων και αύξηση 20,3% των ομαδικών.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές εννεαμήνου 2025 ανήλθαν στα 442,8 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 411,5 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 31,3 εκατ. € στις ομαδικές).

Η αύξηση των αποζημιώσεων

Σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 η μείωση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 0,5% στο σύνολο, μεριζόμενη σε μείωση κατά 0,5% των ατομικών συμβολαίων και αύξηση 8,6% των ομαδικών.

Η αύξηση των αποζημιώσεων κατά το εννεάμηνο του 2025, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της έρευνας της ΕΑΕΕ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024 , έφθασε το 2,9% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 1,1% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και αύξηση κατά 8,8% των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Στην έρευνα του εννεαμήνου 2025 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,5% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας , σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2024.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής, ενώ 16 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.