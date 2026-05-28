GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Επικαιρότητα 28.05.2026, 17:26
Σχολιάστε
GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον μεγάλο κίνδυνο της «ψηφιακής γραφειοκρατίας» επιχειρεί να εξαλείψει το πρόγραμμα gov-ERP το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία μεγάλη μεταρρύθμιση ολόκληρου του δημοσιονομικού συστήματος τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στην λοιπή γενική κυβέρνηση.

Το Gov-ERP, το πρώτο έργο Πληροφορικής που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας, αλλά, τελικά, και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας

Οι ψηφιακές ευκολίες που έχουν μπει πιά στην διάθεση ιδιωτών, οργανισμών και επιχειρήσεων έχουν φέρει και ένα ψηφιακό κομφούζιο.

Εγγραφα και κάθε είδους υπηρεσία που κάποτε γινόταν με κόπο και χαμένες εργατοώρες , πολλές φορές και με νεύρα , τώρα γίνονται ή και αιτούνται με ψηφιακό τρόπο. Πίσω όμως από τον όγκο των ψηφιακών αυτών αιτημάτων αρκετές φορές χρειάζεται και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας.

Οι ψηφιακές ευκολίες έφεραν νέα προβλήματα τα οποία σε συνδυασμό με τις ανάγκες στην μεγάλη εικόνα του κεντρικού κράτους προκαλούν καθυστερήσεις ή σε κάποιους τομείς χρειάζεται συνδυασμός αρκετών εντολών και στοιχείων για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην ουσία, νέες δυσκολίες που όμως νέες τεχνολογίες μπορούν να παρακάμψουν.

Διασταυρώσεις στοιχείων, διαφορετικές υπηρεσίες που πρέπει να δώσουν πληροφορία αλλά και πιο περίπλοκα συστήματα όπως για παράδειγμα η σε πραγματικό χρόνο πορεία του εθνικού προϋπολογισμού είναι θέματα στα οποία το gov-erp έρχεται να δώσει λύση.

Οπωσδήποτε ένα τέτοιο έργο είναι άκρως απαραίτητο ώστε να υπάρξει πέραν της εξυπηρέτησης και διαφάνεια, λογοδοσία και ποιότητα αποφάσεων. Η μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και στη λοιπή Γενική Κυβέρνηση είναι το μεγάλο ζητούμενο πιά όσο η τεχνολογία προχωρά με ιλιγγιώδεις ταχύτητες

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με φορέα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών ,το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Και βρίσκεται πλέον σε μια φάση που η αρχιτεκτονική, οι μελέτες και οι δοκιμές μεταφράζονται σε πραγματική χρήση. Σε πρώτη φάση, το υποσύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Μαΐου 2026, ώστε να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία του Π/Υ 2027.

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται κάτι φαινομενικά απλό — αλλά διοικητικά δύσκολο: η μετάβαση από διάσπαρτα εργαλεία και ανομοιογενείς διαδικασίες σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ) που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης στην Κεντρική Διοίκηση και θα παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά και δημοσιονομικά στοιχεία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για ένα «λογιστικό πρόγραμμα» αλλά γιά ένα σύστημα που φιλοδοξεί να γίνει η ενιαία ραχοκοκαλιά της δημοσιονομικής λειτουργίας.

Tο gov ERP ως σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της κεντρικής διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μαζί με την περιουσιακή τους διάρθρωση.

Μετρήσιμα οφέλη

Παράλληλα, το σύστημα στοχεύει σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα οφέλη:

• ενιαία διαχείριση κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης,

• καταγραφή όλων των ροών του δημοσίου χρήματος σε όλα τα στάδια της δαπάνης,

• επίσπευση πληρωμών,

• καλύτερη εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,

• βελτίωση διαδικασιών κατάρτισης/εκτέλεσης/παρακολούθησης προϋπολογισμού,

• και συμβατότητα με διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014), καθώς και σύγκλιση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Σημαντική αλλαγή που ενσωματώνεται στο gov ERP είναι η υποστήριξη του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει καλύτερη καταγραφή και κατανόηση όχι μόνο του «τι πληρώθηκε», αλλά και των δεσμεύσεων, υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων — μιας εικόνας πιο πλήρους και πιο αξιόπιστης, όπως απαιτεί η σύγχρονη δημοσιονομική διακυβέρνηση.

Το gov ERP σχεδιάστηκε ώστε να διασυνδέεται με οριζόντια συστήματα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων

Και αυτή είναι μια κρίσιμη παράμετρος: όταν οι πληροφορίες «ρέουν» με ασφάλεια και κοινά πρότυπα, η διοίκηση μπορεί να αποκτήσει ενιαία εικόνα και να μειώσει τριβές, διπλοεγγραφές και καθυστερήσεις.

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας

Αναφορικά με το Gov Erp ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ. Σταύρος Ασθενίδης, υπογραμμίζει τη δημοσιονομική αξία του έργου: «Το Gov-ERP, το πρώτο έργο Πληροφορικής που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας, αλλά, τελικά, και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Αν είμαστε σε θέση να υπολογίζουμε το αποτέλεσμα που κάθε δαπάνη παράγει, μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τον σχεδιασμό και τα μέσα υλοποίησης της δημοσιονομικής μας πολιτικής, κατευθύνοντας πόρους εκεί που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πολίτες.

Το gov ERP είναι επίσης ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας τοποθετείται επιχειρησιακά στο οικοσύστημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το κρίσιμο ερώτημα για ένα gov ERP δεν είναι απλώς αν θα «παραδοθεί». Είναι αν θα υιοθετηθεί και θα λειτουργήσει ως κοινή γλώσσα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Θέλουμε να διασφαλιστεί ότι το έργο θα αξιοποιηθεί επιχειρησιακά στην καθημερινή λειτουργία των φορέων. Κι αυτό είναι το σημείο όπου μια ψηφιακή μεταρρύθμιση κρίνεται: στη συνέπεια των δεδομένων, στη μείωση χρόνων, στην ποιότητα της πληροφόρησης και στη δυνατότητα να μετριέται το αποτέλεσμα — όχι απλώς να «τρέχει» μια εφαρμογή».

Αναμφισβήτητα η ορθή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό δημόσιο και τις υπηρεσίες του υπολογίζοντας το όφελος που θα πρέπει να καρπωθούν και όλοι όσοι το χρησιμοποιούν από το σύνολο των πολιτών.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.
Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026
ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Επικαιρότητα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα

Προθεσμία να απολογηθούν ζητούν οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 31 Μαΐου

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Γεραπετρίτης: «Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου»
Πολιτική

Γεραπετρίτης: «Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

Το επόμενο βήμα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς καταθέτει εντός της ημέρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Latest News
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα

Προθεσμία να απολογηθούν ζητούν οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου Lavipharm στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2%

Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις η διόρθωση ήρθε σήμερα για το ΧΑ, με τους περισσότερους τίτλους να κλείνουν στο «κόκκινο»

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο
Επικαιρότητα

GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία 6 δισ. δολ. της Snowflake για χρήση τσιπ Amazon

Η Snowflake εντάσσεται, μαζί με την Apple και την Meta, στους μεγαλύτερους πελάτες της Amazon για υπολογιστική CPU

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Κικίλιας: Βαριά βιομηχανία της χώρας η ναυτιλία
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ναυτιλία, βαριά βιομηχανία της χώρας

Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας - Στόχος τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας

Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης
Ασφαλιστικές

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης [γράφημα]

Στα 6,9 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Allianz Research - Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις

Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία

Πολωνία, Τσεχία και άλλες χώρες ζητούν την έκδοση περισσότερων αδειών εκπομπών για τη βιομηχανία, λόγω των παγκόσμιων κρίσεων και των υψηλών τιμών της ενέργειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies