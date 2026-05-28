GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Τον μεγάλο κίνδυνο της «ψηφιακής γραφειοκρατίας» επιχειρεί να εξαλείψει το πρόγραμμα gov-ERP το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία μεγάλη μεταρρύθμιση ολόκληρου του δημοσιονομικού συστήματος τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στην λοιπή γενική κυβέρνηση.

Το Gov-ERP, το πρώτο έργο Πληροφορικής που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας, αλλά, τελικά, και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας

Οι ψηφιακές ευκολίες που έχουν μπει πιά στην διάθεση ιδιωτών, οργανισμών και επιχειρήσεων έχουν φέρει και ένα ψηφιακό κομφούζιο.

Εγγραφα και κάθε είδους υπηρεσία που κάποτε γινόταν με κόπο και χαμένες εργατοώρες , πολλές φορές και με νεύρα , τώρα γίνονται ή και αιτούνται με ψηφιακό τρόπο. Πίσω όμως από τον όγκο των ψηφιακών αυτών αιτημάτων αρκετές φορές χρειάζεται και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας.

Οι ψηφιακές ευκολίες έφεραν νέα προβλήματα τα οποία σε συνδυασμό με τις ανάγκες στην μεγάλη εικόνα του κεντρικού κράτους προκαλούν καθυστερήσεις ή σε κάποιους τομείς χρειάζεται συνδυασμός αρκετών εντολών και στοιχείων για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην ουσία, νέες δυσκολίες που όμως νέες τεχνολογίες μπορούν να παρακάμψουν.

Διασταυρώσεις στοιχείων, διαφορετικές υπηρεσίες που πρέπει να δώσουν πληροφορία αλλά και πιο περίπλοκα συστήματα όπως για παράδειγμα η σε πραγματικό χρόνο πορεία του εθνικού προϋπολογισμού είναι θέματα στα οποία το gov-erp έρχεται να δώσει λύση.

Οπωσδήποτε ένα τέτοιο έργο είναι άκρως απαραίτητο ώστε να υπάρξει πέραν της εξυπηρέτησης και διαφάνεια, λογοδοσία και ποιότητα αποφάσεων. Η μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και στη λοιπή Γενική Κυβέρνηση είναι το μεγάλο ζητούμενο πιά όσο η τεχνολογία προχωρά με ιλιγγιώδεις ταχύτητες

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με φορέα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών ,το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Και βρίσκεται πλέον σε μια φάση που η αρχιτεκτονική, οι μελέτες και οι δοκιμές μεταφράζονται σε πραγματική χρήση. Σε πρώτη φάση, το υποσύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Μαΐου 2026, ώστε να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία του Π/Υ 2027.

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται κάτι φαινομενικά απλό — αλλά διοικητικά δύσκολο: η μετάβαση από διάσπαρτα εργαλεία και ανομοιογενείς διαδικασίες σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ) που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης στην Κεντρική Διοίκηση και θα παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά και δημοσιονομικά στοιχεία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για ένα «λογιστικό πρόγραμμα» αλλά γιά ένα σύστημα που φιλοδοξεί να γίνει η ενιαία ραχοκοκαλιά της δημοσιονομικής λειτουργίας.

Tο gov ERP ως σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της κεντρικής διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μαζί με την περιουσιακή τους διάρθρωση.

Μετρήσιμα οφέλη

Παράλληλα, το σύστημα στοχεύει σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα οφέλη:

• ενιαία διαχείριση κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης,

• καταγραφή όλων των ροών του δημοσίου χρήματος σε όλα τα στάδια της δαπάνης,

• επίσπευση πληρωμών,

• καλύτερη εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,

• βελτίωση διαδικασιών κατάρτισης/εκτέλεσης/παρακολούθησης προϋπολογισμού,

• και συμβατότητα με διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014), καθώς και σύγκλιση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Σημαντική αλλαγή που ενσωματώνεται στο gov ERP είναι η υποστήριξη του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει καλύτερη καταγραφή και κατανόηση όχι μόνο του «τι πληρώθηκε», αλλά και των δεσμεύσεων, υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων — μιας εικόνας πιο πλήρους και πιο αξιόπιστης, όπως απαιτεί η σύγχρονη δημοσιονομική διακυβέρνηση.

Το gov ERP σχεδιάστηκε ώστε να διασυνδέεται με οριζόντια συστήματα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων

Και αυτή είναι μια κρίσιμη παράμετρος: όταν οι πληροφορίες «ρέουν» με ασφάλεια και κοινά πρότυπα, η διοίκηση μπορεί να αποκτήσει ενιαία εικόνα και να μειώσει τριβές, διπλοεγγραφές και καθυστερήσεις.

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας

Αναφορικά με το Gov Erp ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ. Σταύρος Ασθενίδης, υπογραμμίζει τη δημοσιονομική αξία του έργου: «Το Gov-ERP, το πρώτο έργο Πληροφορικής που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας, αλλά, τελικά, και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Αν είμαστε σε θέση να υπολογίζουμε το αποτέλεσμα που κάθε δαπάνη παράγει, μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τον σχεδιασμό και τα μέσα υλοποίησης της δημοσιονομικής μας πολιτικής, κατευθύνοντας πόρους εκεί που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πολίτες.

Το gov ERP είναι επίσης ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας τοποθετείται επιχειρησιακά στο οικοσύστημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το κρίσιμο ερώτημα για ένα gov ERP δεν είναι απλώς αν θα «παραδοθεί». Είναι αν θα υιοθετηθεί και θα λειτουργήσει ως κοινή γλώσσα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Θέλουμε να διασφαλιστεί ότι το έργο θα αξιοποιηθεί επιχειρησιακά στην καθημερινή λειτουργία των φορέων. Κι αυτό είναι το σημείο όπου μια ψηφιακή μεταρρύθμιση κρίνεται: στη συνέπεια των δεδομένων, στη μείωση χρόνων, στην ποιότητα της πληροφόρησης και στη δυνατότητα να μετριέται το αποτέλεσμα — όχι απλώς να «τρέχει» μια εφαρμογή».

Αναμφισβήτητα η ορθή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό δημόσιο και τις υπηρεσίες του υπολογίζοντας το όφελος που θα πρέπει να καρπωθούν και όλοι όσοι το χρησιμοποιούν από το σύνολο των πολιτών.