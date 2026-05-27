Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση μεταξύ του Τάκη Θεοδωρικάκου και του Γιάννη Μασούτη. Ηταν η πρώτη θεσμική συνάντηση του υπουργού ανάπτυξης με τον κ. Μασουτη μετά από την ανάδειξη του στην προεδρία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και σύντομα θα πραγματοποιηθεί και νέα, με όλο το προεδρείο της Ένωσης. Η συζήτηση είχε ευρύ περιεχόμενο, με τις δύο πλευρές να πραγματοποιούν μια εφ’ όλης της ύλης ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και τον κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Θεοδωρικάκος – Μασούτης για πλαφόν

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της δημόσιας παρέμβασης του επικεφαλής της METRO και αντιπροέδρου της ΕΣΕ, Αριστοτέλη Παντελιάδη, ο οποίος άφησε αιχμές για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων αλλά και για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και την πολιτική ηγεσία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργείου που απάντησε μέσα από τον ΟΤ με αιχμηρό τρόπο: ««είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα».

Το κύριο θέμα τριβής ανάμεσα στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και την κυβέρνηση φαίνεται πως είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα βασικά είδη τροφίμων. Στελέχη του κλάδου υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση αυτή, η οποία σχεδιάστηκε σε μια περίοδο έντονης πληθωριστικής πίεσης, έχει αρχίσει να δημιουργεί παρενέργειες στη λειτουργία της αγοράς και το κυριότερο φαίνεται να παίρνει παράταση. Όπως σημειώνουν, περιορίζει τα περιθώρια εμπορικών κινήσεων και αφαιρεί ευελιξία από τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πολλοί λιανέμποροι προεξοφλούν ότι το μέτρο δύσκολα θα αρθεί πριν τις εθνικές εκλογές, με δεδομένη και την αδυναμία αποκλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το υπουργείο πάντως με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του καταναλωτή προτίθεται να παρατείνει την ισχύ του μέτρου και πέραν της 30ης Ιουνίου, οπότε και εκπνέει. Άλλωστε και ο υπουργός Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει συχνά πυκνά την παράταση του πλαφόν στα βασικά είδη διαβίωσης πέρα τις 30 Ιουνίου κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις του, εξηγώντας ότι το μέτρο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε συγκεκριμένα τρόφιμα και βασικά προϊόντα από αυτό που είχαν το 2025.