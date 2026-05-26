Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Business 26.05.2026, 14:19
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

Κριτική στην κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στις τιμές των προϊόντων άσκησε για ακόμη μια φορά ο επικεφαλής της ΜΕΤRΟ και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Ο κ. Παντελιάδης μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε ότι οι εγχώριες πολιτικές δεν μπορούν να εξουδετερώσουν εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις, τονίζοντας πως κανένα μέτρο εντός Ελλάδας δεν μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση».

Συνεχίζοντας δεν έκρυψε και την δυσαρέσκειά του για την απουσία διαλόγου του κλάδου των σούπερ μάρκετ με το υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι δεν έχουν καμία επάφη.

Ο κ. Παντελιάδης ανέφερε ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει αλλάξει συνήθειες και περιορίζει τα έξοδα του

Παντελιάδης: Καμία ανατίμηση από προμηθευτές

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στις πληθωριστικές πιέσεις που αναπτύσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων στα ράφια, τονίζοντας πάντως πως μέχρι στιγμής οι προμηθευτές δεν έχουν αποστείλει τιμοκαταλόγους με νέες αυξημένες τιμές.

Σημείωσε πως οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο επεσήμανε ότι εάν συνεχισθεί η πολεμική σύγκρουση τότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν ανατιμήσεις και ενδέχεται να επιμείνουν για μερικούς ακόμη μήνες.

Το deal Μασούτη – Κρητικού

Όσον αφορά στον ανταγωνισμό αλλά και τις γενικότερες ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων είπε πως γίνεται σκληρή μάχη ενώ σχολιάζοντας τη συμφωνία Μασούτη–Κρητικού σημείωσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν αλλάζουν δραματικά τη διαπραγματευτική ισχύ και πως είναι μια φυσιολογική εξέλιξη στην πορεία συγκέντρωσης των δυνάμεων.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που αντιδρά ο καταναλωτής στη νέα κατάσταση και στην πίεση που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα ανέφερε ότι ο Έλληνας έχει αλλάξει συνήθειες και περιορίζει τα έξοδα του όσον αφορά στην εστίαση.

