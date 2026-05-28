Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο

Επιφυλακτικός ως προς την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, κομβικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί πιθανή μια γρήγορη επιστροφή των τιμών στα επίπεδα των 70 δολαρίων. «Αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα Στενά του Ορμούζ και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70», όπως είπε.

Ο υπουργός τόνισε ακόμη, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι η πορεία της αγοράς ενέργειας θα εξαρτηθεί από το εύρος των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και από το καθεστώς που θα διαμορφωθεί στα Στενά του Ορμούζ το επόμενο διάστημα. «Όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε τόσο ως Ελλάδα όσο και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες», ανέφερε.

Παράλληλα, ο ίδιος περιέγραψε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και την ενεργειακή κρίση , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα στοχευμένα μέτρα στήριξης αλλά και στις ανησυχίες για τη μελλοντική πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η βασική κατεύθυνση τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η υιοθέτηση παρεμβάσεων με συγκεκριμένη στόχευση, αποφεύγοντας γενικευμένες πολιτικές στήριξης. Ωστόσο, όπως εξήγησε, στην περίπτωση του diesel κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός προσωρινού οριζόντιου μέτρου, λόγω της άμεσης επίδρασής του στο κόστος παραγωγής και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Συντριπτικά επιλέγουμε ως χώρα και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα στοχευμένα και παραμετροποιημένα. Ειδικά όμως για το diesel αξιολογήσαμε ότι απαιτείται ένα προσωρινό οριζόντιο μέτρο, καθώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τις εφοδιαστικές αλυσίδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας και στις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για τα λιπάσματα και την αμόλυβδη βενζίνη.

Τι είπε ο Πιερρακάκης για Τσίπρα

Ο υπουργός στάθηκε και στην ονομασία του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), σημειώνοντας με χιούμορ: «Το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι ότι αν το κόμμα λέγεται ΕΛΑΣ, τότε η νεολαία του θα λέγεται ΕΠΟΝ».

«Αυτοί οι εμφυλιοπολεμικοί συνειρμοί δεν είναι και πολύ ευχάριστοι. Είμαστε στο 2026, δεν χρειάζεται. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε, το πλήρωσε με αίμα. Κυριολεκτικά στο παρελθόν, μεταφορικά στη συνέχεια» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού παρέπεμπε περισσότερο στο παρελθόν παρά σε μια νέα πολιτική πρόταση.

«Δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει στο 2026» σημείωσε.