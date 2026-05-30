Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Experts 30.05.2026, 08:02
Γιώργος Α. Κορομηλάς

(3) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 200,00 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ. Στη συνέχεια, υποβάλλει και δεύτερη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία δεν προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι προκύπτει το ίδιο χρεωστικό αποτέλεσμα δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην τελευταία δήλωση, αφού δεν προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή.

(4) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σε σχέση με την αρχική 150,00 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μεγαλύτερος από 100,00 ευρώ. Στη συνέχεια υποβάλλει και δεύτερη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 50,00 ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη εκπρόθεσμη) τροποποιητική δήλωση. Επιβάλλεται πρόστιμο και σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο τροποποιητικές δηλώσεις (150,00 + 50,00 = 200,00) υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ σε σχέση με την αρχική.

β) Δεδομένου ότι με τις υπόψη διατάξεις, η επιβολή του προστίμου γίνεται μόνο όταν το επιπλέον προς καταβολή ποσό φόρου υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή. Συνεπώς, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100,00 ευρώ, στις κάτωθι περιπτώσεις :

αα) Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.

ββ) Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

γγ) Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

δδ) Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.

εε) Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.

γ) Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού όμως προηγουμένως έχει εξεταστεί και διαπιστωθεί ότι το επιπλέον προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 100,00 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις:

αα) Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.

ββ) Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό υπόλοιπο ή προκύπτει χρεωστικό ποσό, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή έχει συμψηφιστεί με οφειλές του.

γγ) Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό ποσό άνω των 100,00 ευρώ ή προκύπτει χρεωστικό ποσό έως 100,00 ευρώ, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό δεν έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή δεν έχει συμψηφιστεί με οφειλές του, καθώς στην περίπτωση αυτή το επιπλέον ποσό που προκύπτει προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ

δδ) Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την πρώτη τροποποιητική προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

Επισημάνσεις

  1. i) Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων δηλώσεων για το ίδιο φορολογικό έτος, η εφαρμογή ή όχι των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 εξετάζεται συνδυαστικά και με τις ανωτέρω σχετικές διευκρινίσεις.
  2. ii) Σημειώνεται ότι, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση από τον φορολογούμενο, επομένως, δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση έκδοσης πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν.5104/2024, μετά από αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών και πραγματοποίηση διασταυρώσεων, [σχετική η εγκύκλιος Ε.2162/2020].

δ) Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται και σε περίπτωση έκδοσης πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν.5104/2024 όταν η εκκαθάριση της δήλωσης από τη Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιείται μετά τη διαγραφή ή διόρθωση ποσών τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση και δεν προσκομίζονται από τον φορολογούμενο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ ζητήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο για τις παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024, καθώς και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εάν η πρόσκληση αφορά σε δικαιολογητικά που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου, λόγω μη ανταπόκρισης των φορολογουμένων στο αίτημα της Φορολογικής διοίκησης να προσκομίσουν στοιχεία και όχι το πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

