Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

Στη ματαίωση της δημοσιοποίησης των ονομάτων όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Η αναβολή και ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Ιουνίου 2026, όπως είχε προγραμματιστεί, με τη διαδικασία να μετατίθεται για το επόμενο έτος.

Η αναβολή συνδέεται με την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Ιουνίου και αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι μεγαλοοφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τη νέα ευκαιρία που τους δίνεται για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Η νέα ρύθμιση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και όσοι δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους θα δουν το όνομά τους να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους χρωστούν σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ και αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου.

Στις λίστες περιλαμβάνονται φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τη φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων.

Η μία λίστα θα περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι, παρά τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθμισαν τα χρέη τους.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

Η νέα ρύθμιση

Οσοι δεν ενταχθούν στη νέα ρύθμιση θα τεθούν εκ νέου στο στόχαστρο του εισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης.

Πρώτοι στη λίστα θα ενταχθούν όσοι χρωστούν ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ στο Δημόσιο και οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 10.000. Γι’ αυτούς η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταμένες έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό προκειμένου να εντοπίσει κινητή ή ακίνητη περιουσία που είναι καλά κρυμμένη.