e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτός λειτουργίας θα είναι προσωρινά η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών», στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο Ο.Π.Σ.).

Χρονικό διάστημα μη διαθεσιμότητας

Η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό την Τρίτη, 02 Ιουνίου 2026 για το χρονικό διάστημα από 11:00 π.μ. μέχρι 03:00 μ.μ. οπότε και η νέα υπηρεσία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο αναβαθμισμένο πληροφοριακό περιβάλλον.

Η προσωρινή διακοπή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν:

η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα,

η πληρότητα, η ακεραιότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών,

η περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Η Διοίκηση του Φορέα ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, το οποίο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και ενίσχυσης της ποιότητας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.