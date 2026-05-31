ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι

Η οικονομία της Αμερικής είναι χωρισμένη στα δύο εδώ και πολύ καιρό. Τ0 2005 το ποσοστό των νοικοκυριών που ανήκαν στο πλουσιότερο 10% κατείχε το 68% του συνολικού πλούτου των ΗΠΑ, έναντι 32% το 1989.

Υπάρχει όνομα γι’ αυτό το φαινόμενο: η οικονομία σχήματος Κ (K-shaped economy). Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και όλοι οι άλλοι μένουν πίσω. Πρόκειται για την λεγόμενη οικονομία σε σχήμα Κ, με την ψαλίδα ιδιαίτερα τα 3 χρόνια μετά την πληθωριστική έξαρση να έχει ανοίξει κι άλλο.

Και το θέμα, σύμφωνα με το CNN, δεν είναι μόνο αυτό καθεαυτό το εισόδημά τους, αλλά και τι έχουν στην κατοχή τους και πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Περιουσία

Η καθαρή θέση των πλούσιων Αμερικανών αυξάνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από εκείνη των Αμερικανών με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Η καθαρή θέση του κορυφαίου 1% αυξήθηκε κατά 30% τα τελευταία 3 χρόνια. Το μεσαίο 40% αυξήθηκε κατά λιγότερο από 10% κατά την ίδια περίοδο.

Πώς; Όλα καταλήγουν σε τρία πράγματα: στη στέγαση, στις μετοχές και στον πληθωρισμό.

Στέγαση και Μετοχές

Το κορυφαίο 20% κατέχει περισσότερο από το μισό της συνολικής αξίας των κατοικιών στην Αμερική — η οποία έχει αυξηθεί αλματωδώς τα τελευταία χρόνια. Και καθώς τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί, οι Αμερικανοί με χαμηλότερο εισόδημα έχουν αποκλειστεί από το Αμερικανικό Όνειρο. Μόλις το 3% της αξίας των κατοικιών της Αμερικής ανήκει στο φτωχότερο 20%.

Αυτό που επιδεινώνει περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των υπερπλούσιων και όλων των άλλων, είναι ότι αμέσως μετά την πανδημία, όταν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι αμερικανοί ιδιοκτήτες κατοικιών απελευθέρωσαν 430 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των ακινήτων τους προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση των δανείων τους. Αυτό έδωσε στους ιδιοκτήτες ακινήτων ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ανήκουν στο κορυφαίο 20% — και περισσότερο από το 25% στο κορυφαίο 1%.

Ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει κέρδη 86,2% τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα, τα μετρητά απέδιδαν λιγότερο από 1% ετησίως τα τελευταία αρκετά χρόνια, κατά μέσο όρο.

Πληθωρισμός

Οι Αμερικανοί σε διαφορετικές εισοδηματικές κατηγορίες βιώνουν τον πληθωρισμό διαφορετικά: τα είδη πρώτης ανάγκης στα οποία οι Αμερικανοί με χαμηλότερο εισόδημα ξοδεύουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους (ιδιαίτερα η στέγαση και τα τρόφιμα) έχουν γίνει πιο ακριβά σε σύγκριση με τα πράγματα που αγοράζουν οι πλουσιότεροι Αμερικανοί.

Αυτό λειτουργεί σωρευτικά με την πάροδο του χρόνου: Μεταξύ 2005 και 2023, οι πραγματικές τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 57% για το φτωχότερο 20% και μόλις κατά 46% για το κορυφαίο 20%, σύμφωνα με τη Fed της Μινεάπολης.

Καταναλωτικές Δαπάνες

Οι Αμερικανοί που έβγαζαν λιγότερα από 40,000 δολάρια τον χρόνο μείωσαν τις δαπάνες τους ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2023 και άρχισαν να σταθεροποιούνται ξανά -ίσα που να τα βγάζουν πέρα- όλις τον Σεπτέμβριο του 2024. Και κατά τα τελευταία τρία χρόνια, αύξησαν τις προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό δαπάνες τους κατά μόλις 1,3%, έναντο 7,6% για τα νοικοκυριά που βγάζουν 125,000 δολάρια και πάνω. Αυτές οι μεγάλες δαπάνες των υψηλόμισθων ενίσχυσαν τη συνολική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη διατήρηση των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα για όλους τους Αμερικανούς.

Επομένως, οι πλούσιοι Αμερικανοί δεν έχουν απλώς περισσότερα χρήματα, έχουν καλύτερες ευκαιρίες να αυξήσουν τον πλούτο τους σε σχέση με τους λιγότερο ευκατάστατους Αμερικανούς, έχοντας πρόσβαση στις αγορές κατοικίας και μετοχών από τις οποίες οι Αμερικανοί με χαμηλότερο εισόδημα είναι αποκλεισμένοι. Και, βέβαια, είναι πιο προστατευμένοι από τον πληθωρισμό.