Σούπερ Μάρκετ του Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας προβλέπονται εξαιρέσεις

Διαφορετικό καθεστώς για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα ισχύσει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, καθώς πολλοί εργαζόμενοι θα απέχουν από την εργασία τους βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή καθιερωμένης επιχειρησιακής πρακτικής, αν και η εν λόγω εορτή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Κλειστές θα παραμείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες, καθώς και σχολεία και φροντιστήρια.

Αυτό δεν ισχύει για το λιανεμπόριο, αφού τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα καθώς και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πού θα κλείσουν τα καταστήματα

Πάντως, σε κάποιες περιοχές ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ή έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας.

Για παράδειγμα, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εφαρμόζεται τοπική αργία, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα.

Έπειτα, στη Θεσσαλία η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών έχει προτείνει τη διατήρηση της αργίας – κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο.

Έτσι, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Κλειστές τράπεζες και Δημόσιο

Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο, οπότε δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα των τραπεζών.

Επίσης, παραμένουν κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Ποιοι εργαζόμενοι θα έχουν αργία

Παρότι η αργία δεν ισχύει οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αντιμετωπίζεται ως ημέρα αργίας μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών προβλέψεων.

Σε αυτούς του κλάδους συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και οίκους ευγηρίας, εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ναυτιλιακά πρακτορεία, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ξυλεμπορικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, θυρωροί, τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ηλεκτροτεχνίτες, καθώς και εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λατομεία και τεχνικά έργα.

Πότε μια επιχείρηση μπορεί να μείνει κλειστή

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να παραμείνει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται από απόφαση Περιφερειάρχη, από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ή από πάγια επιχειρησιακή συνήθεια.

Τι ισχύει για τις αμοιβές

Στις περιπτώσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου τους, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αναγνωρίζεται ως αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς καμία μείωση.