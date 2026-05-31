ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται

Αντιδράσεις προκαλεί η κουλτούρα του φιλοδωρήματος που «εξάγεται» από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του κόσμου - Πού εδράζεται η αυξητική τάση;

World 31.05.2026, 15:17
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε όλο τον κόσμο εξαπλώνεται ο «αμερικάνικος» τύπος φιλοδωρήματος, με τη συζήτηση να έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις πολύ πέρα από τις ΗΠΑ όσον αφορά το ύψος ή και τους λόγους ύπαρξής του.

Ένα φιλοδόρημα της τάξης του 15% μπορεί να φανεί ικανοποιητικό για κάποιες περιοχές των ΗΠΑ ενώ να υπολείπεται των προσδοκιών των σερβιτόρων σε μέρη όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο, όπου ένα φιλοδώρημα 20% επί του συνολικού αναμένεται πλέον συχνότερα.

Για την Κέιτ Σάντος, μια σερβιτόρα που εργάζεται στο Sanger Hall, ένα μπαρ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, τα φιλοδωρήματα αποτελούν ουσιαστικό μέρος του εισοδήματός της.

«Οι σερβιτόροι στη Νέα Υόρκη βγάζουν 11 δολάρια (8,18 λίρες) την ώρα, οπότε ουσιαστικά βγάζω τον μισθό μου από τα φιλοδωρήματα», λέει. «Αν οι άνθρωποι δεν δίνουν φιλοδώρημα, είναι μια κακή μέρα για μένα. Στη Νέα Υόρκη, υπάρχει ένας άρρητος κανόνας ότι πρέπει να δίνεις φιλοδώρημα τουλάχιστον 20% και αν το φιλοδώρημα είναι μικρότερο, τότε οι άνθρωποι το θεωρούν απαίσιο», αναφέρει στο BBC.

Όσο δε αυξάνονται οι αμερικανοί επισκέπτες στα διάφορα μέρη του κόσμου, τόσο επεκτείνεται η ιδέα περί φιλοδωρήματος ακόμη και σε μέρη όπου άλλωτε η πράξη αυτή ήταν σχεδόν… ανήκουστη.

Ποιοι αντιδρούν στην κουλτούρα του φιλοδωρήματος

Το 2010, 50.810 Αμερικανοί πήγαν στην Ισλανδία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της χώρας. Μέχρι πέρυσι ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στους 660.114, με πολλούς να αφήνουν φιλοδώρημα στα μαγαζιά που επισκέπτονται.

Μια εκπρόσωπος του Efling Union, του δεύτερου μεγαλύτερου συνδικάτου στην Ισλανδία, λέει στο BBC ότι αυτό έχει οδηγήσει πολλά εστιατόρια στη χώρα να ρωτούν τους πελάτες αν θέλουν να προσθέσουν φιλοδώρημα όταν πληρώνουν. Προσθέτει ότι αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους κατοίκους.

«Το φιλοδώρημα δεν είναι συνηθισμένο στην Ισλανδία, επειδή υπάρχει εδώ και καιρό ευρεία κοινωνική συναίνεση ότι οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή αξιοπρεπών μισθών στο προσωπικό τους.»

ΗΠΑ

«Ωστόσο, οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι το φιλοδώρημα είναι συνήθης πρακτική και συχνά το κάνουν σε κάποιο βαθμό, όπως και οι τουρίστες από άλλες περιοχές. Επιπλέον, ορισμένα τερματικά πληρωμών είναι πλέον προγραμματισμένα να ζητούν από τους πελάτες φιλοδωρήματα».

Η εκπρόσωπος προσθέτει: «Γενικά, οι ίδιοι οι Ισλανδοί τείνουν να ενοχλούνται όταν συμβαίνει αυτό, καθώς δεν θεωρούν λογικό να πληρώνουν μια επιπλέον χρέωση επιπλέον των ήδη υψηλών τιμών όταν, για παράδειγμα, αγοράζουν ένα ποτό σε ένα μπαρ».

Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Πόλη του Μεξικού, όπου οι ντόπιοι κατηγορούν τους Αμερικανούς τουρίστες για την αύξηση της κουλτούρας του φιλοδωρήματος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια τάση προς υψηλότερες χρεώσεις υπηρεσιών στα εστιατόρια, λέει η σύμβουλος τροφίμων και ποτών Λίζα Χάρις.

Γιατί ανεβαίνει η τάση για φιλοδωρήματα;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια τάση προς υψηλότερες χρεώσεις υπηρεσιών στα εστιατόρια, λέει η σύμβουλος τροφίμων και ποτών Λίζα Χάρις.

«Δεδομένου ότι τα φιλοδωρήματα πηγαίνουν απευθείας στο προσωπικό, είναι πολύ πιθανό τα εστιατόρια να τα χρησιμοποιούν ως τρόπο αύξησης των μισθών χωρίς να πληρώνουν τον λογαριασμό», λέει ο Χάρις.

«Η βιομηχανία φιλοξενίας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει γονατίσει, με τους ιδιοκτήτες εστιατορίων να πιέζονται από τον ΦΠΑ, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την εθνική ασφάλιση και τους αυξημένους λογαριασμούς τροφίμων και κοινής ωφέλειας. Για να μην αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι τρώνε λιγότερο έξω. Δεν αποτελεί έκπληξη η στροφή των εστιατορίων στα φιλοδωρήματα ως τρόπος για να εξισορροπήσουν τα οικονομικά τους», προσθέτει.

ΗΠΑ

Υπαίτιος τα… POS

Από την πλευρά του, ο Michael Lynn, συγγραφέας του βιβλίου «Η Ψυχολογία του Φιλοδωρήματος» και καθηγητής συμπεριφοράς καταναλωτή και μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Cornell, λέει ότι η αύξηση του φιλοδωρήματος παγκοσμίως οφείλεται στα ψηφιακά μηχανήματα πληρωμών που οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν με την τραπεζική τους κάρτα. Αυτά πλέον ωθούν όλο και περισσότερο τον πελάτη να προσθέσει φιλοδώρημα.

Ο αριθμός των καφέ και εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο που ρωτούν πλέον ψηφιακά τους πελάτες αν θέλουν να προσθέσουν φιλοδώρημα αυξήθηκε κατά 78% από το 2022 έως το 2024, σύμφωνα με της εταιρείας SumUp στο BBC.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ
ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος
Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce
ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
World

Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνουν
Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
World

Chevron: Ερχονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Sephora: Με δύναμη από τη Βραζιλία – Ποιο best seller αλλάζει
World

Το best seller της Sephora αλλάζει με άρωμα Βραζιλίας

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το brand σημείωε τις καλύτερες πωλήσεις στη Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους

Το franchising επιστρέφει στο προσκήνιο ως η πιο σταθερή επένδυση σε μια περίοδο τεχνολογικής αβεβαιότητας

Νατάσα Σινιώρη
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους τα κινεζικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά - Τα δυναμικά brands και οι μικρότεροι ανταγωνιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ οι πλούσιοι γίνονται χρόνο με τον χρόνο πλουσιότεροι - Οχι απαραίτητα περισσότεροι - Πώς το καταφέρνουν

Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce

Μόνο θετική δεν ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι αγορές και οι λάτρεις της Ferrari στο πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
World

Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνουν

Η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει και να υποβάλει επίσημα το πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αρχές Ιουνίου - Ποιες επιλογές εξετάζονται και σε τι αποσκοπούν

Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
World

Chevron: Ερχονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο

Αυξάνεται η ανησυχία των οικονομολόγων για τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές της ενέργειας - Τι αναφέρει ο CEO της Chevron

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

Ερωτηματικά προκαλέι η ξαφνική απομάκρυνση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου της BP - Τι προηγήθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας – Αυστηρότεροι όροι
World

Αυστηρότεροι όροι στην Τεχεράνη από Τραμπ

Περαιτέρω παράταση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να προκαλέσει η τροποποίηση των όρων της προηγούμενης πρότασης των ΗΠΑ

Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή
World

Καμπανάκι για την Κίνα από την εργοστασιακή παραγωγή

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημάδια σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας της μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Latest News
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από τη Βομβάη στην Καλαμάτα: Μεγάλωνει η ακτίνα... δράσης της Ελλάδας 

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ οι πλούσιοι γίνονται χρόνο με τον χρόνο πλουσιότεροι - Οχι απαραίτητα περισσότεροι - Πώς το καταφέρνουν

ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος

Αντιδράσεις προκαλεί η κουλτούρα του φιλοδωρήματος που «εξάγεται» από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του κόσμου - Πού εδράζεται η αυξητική τάση;

Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce

Μόνο θετική δεν ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι αγορές και οι λάτρεις της Ferrari στο πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας έγινε από την ΑΑΔΕ για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των φοροτεχνικών-λογιστών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις
Κόσμος

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις

Η απάντηση του Ιράν στις αξιώσεις Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία

ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
AGRO

Έως και 2 Ιουνίου οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στα ΛΑΕ - ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών δικαιούχων που ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις

Σούπερ Μάρκετ του Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας προβλέπονται εξαιρέσεις
Economy

Τι κλείνει και τι λειτουργεί του Αγίου Πνεύματος 2026

Σχολεία, φροντιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές - Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Ποιες οι εξαιρέσεις

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover – Τι είπε για την Εγνατία
Κατασκευές

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover - Τι είπε για την Εγνατία

«Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς», είπε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ταχιάος

ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
World

Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνουν

Η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει και να υποβάλει επίσημα το πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αρχές Ιουνίου - Ποιες επιλογές εξετάζονται και σε τι αποσκοπούν

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα – Τι σημαίνει για την οικονομία
Economy

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα - Τι σημαίνει για την οικονομία

Τι αναφέρει το Bloomberg για τα νέα κόμματα, τις εκλογές και την οικονομία

Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
World

Chevron: Ερχονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο

Αυξάνεται η ανησυχία των οικονομολόγων για τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές της ενέργειας - Τι αναφέρει ο CEO της Chevron

ΑΑΔΕ: Ποιους ψάχνει για αδήλωτους τζίρους – Στο μικροσκόπιο τα POS
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι ΑΑΔΕ για νέα κόλπα φοροδιαφυγής - Σε ποιους εστιάζει

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies