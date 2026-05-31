Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις

Κόσμος 31.05.2026, 14:11
Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις», εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του σε αυτή τη θέση.

Νέα πρόταση από Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ είχε στείλει νωρίτερα πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχειρίας.

Οπως έγραψε το Axios, η πρόταση αυτή θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσινγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

