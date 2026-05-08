ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λιμάνια 08.05.2026, 07:00
Λάμπρος Καραγεώργος

Με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για το 2026, η ΟΛΠ Α.Ε. εισέρχεται στην πιο ώριμη φάση μετασχηματισμού του λιμανιού του Πειραιά, επιταχύνοντας έργα που φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν συνολικά τον ρόλο του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Το επενδυτικό πλάνο παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens, όπου η διοίκηση της εταιρείας ανέδειξε τη στρατηγική της για την επόμενη ημέρα του Πειραιά, με αιχμές την κρουαζιέρα, τα logistics, τις ξενοδοχειακές υποδομές και την ενίσχυση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

Ξενοδοχεία, κρουαζιέρα και νέος επιβατικός σταθμός

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η μεγάλη επέκταση της κρουαζιέρας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία, μαζί με τον νέο επιβατικό σταθμό που θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του Πειραιά ως κορυφαίου homeport της Ανατολικής Μεσογείου.

Ήδη το πρώτο τρίμηνο η εικόνα της κρουαζιέρας ήταν ιδιαίτερα θετική. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι homeport επιβάτες αυξήθηκαν κατά 23,1%, και στο σύνολο κατά 9,1%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση του Πειραιά ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρότι η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένη για την πορεία των επιβατών κατά τη θερινή περίοδο λόγω του κόστους αεροπορικών μετακινήσεων, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν έντονες μεταβολές και ότι σαφέστερη εικόνα θα υπάρχει μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Παράλληλα, η ΟΛΠ Α.Ε. επαναφέρει δυναμικά και το σχέδιο για την ανάπτυξη δύο ξενοδοχειακών μονάδων δίπλα στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο παραλιακό μέτωπο του λιμανιού. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του καλοκαιριού, με ορίζοντα υλοποίησης το 2027–2028.

Logistics στον πρώην ΟΔΔΥ

Καθοριστικό ρόλο στη νέα στρατηγική του ΟΛΠ διαδραματίζει και η μεγάλη επένδυση logistics στον χώρο του πρώην ΟΔΔΥ, συνολικής επιφάνειας περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα συνδεθεί σιδηροδρομικά με το εθνικό δίκτυο.

Η διοίκηση θεωρεί ότι η επένδυση αυτή θα ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο του Πειραιά ως περιφερειακού κόμβου διαμετακόμισης και εφοδιαστικής αλυσίδας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, σχολιάστηκε και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για νέο λιμάνι στην Ελευσίνα. Όπως επισημάνθηκε, ο ΟΛΠ δεν αντιμετωπίζει την εξέλιξη ανταγωνιστικά, καθώς εκτιμάται ότι η συνολική αναβάθμιση των λιμενικών και logistics υποδομών θα λειτουργήσει συμπληρωματικά υπέρ της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διοίκηση εκτιμά μάλιστα ότι η πλήρης ωρίμανση της Ελευσίνας θα απαιτήσει τουλάχιστον μία πενταετία.

Αναβάθμιση Προβλήτα Ι και αύξηση δυναμικότητας

Σημαντική βαρύτητα δίνεται στην εκτεταμένη αναβάθμιση του Προβλήτα Ι, που αποτελεί πλέον βασικό αναπτυξιακό έργο του Οργανισμού. Ο στόχος είναι η σημαντική αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μέσα από εκτεταμένες ανακατασκευές και νέες επενδύσεις στον ΣΕΠ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν τον χάρτη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως τονίστηκε, η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και το κλείσιμο ουσιαστικά της διαδρομής μέσω Σουέζ έχουν μεταβάλει τη στρατηγική θέση του Πειραιά.

Από «πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι μετά το Σουέζ», ο Πειραιάς λειτουργεί σήμερα ως το τελευταίο κρίσιμο λιμάνι μετά το Γιβραλτάρ, εξέλιξη που δημιουργεί βραχυπρόθεσμες πιέσεις αλλά και σημαντικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες.

Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι από το 2027 και μετά, με την επαναλειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ και την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, η εμπορευματική κίνηση θα ενισχυθεί σημαντικά. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η μελλοντική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας θα δημιουργήσει νέες εμπορικές ροές που θα περάσουν και από τον Πειραιά.

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και ανθεκτικότητα

Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 8,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2026 λόγω των διεθνών συνθηκών και της μείωσης δραστηριότητας στον Προβλήτα Ι, η διοίκηση υπογράμμισε ότι το 2026 δεν αναμένεται να αποτελέσει έτος κάμψης αλλά το σύνολο του έτους θα είναι θετικό.

Για τη χρήση 2025, η ΟΛΠ Α.Ε. κατέγραψε έσοδα 250,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 132,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 86,2 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να φτάνουν τα 149,8 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση προτείνει μέρισμα 1,896 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας σταθερή τη μερισματική πολιτική της εταιρείας.

