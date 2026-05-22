Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές

Λιμάνια 22.05.2026, 07:00
Αυξημένα έσοδα και κερδοφορία λόγω κυρίωςτων νέων τιμολογίων κατέγραψε το Λιμάνι Ηγουμενίτσας κατά τη χρήση του 2025, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 21 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (ΟΛΗΓ Α.Ε.), που ανήκει κατά 67% στον όμιλο Grimaldi και 33% στο ΤΑΙΠΕΔ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2025 στα 14,44 εκατ. ευρώ, έναντι 7,93 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 82%.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται από την διοίκηση, κυρίως στη νέα τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2025 στα λιμενικά τέλη και υπηρεσίες διεθνών γραμμών, καθώς και στην αύξηση των τελών στα καταφύγια σκαφών και στις λιμενικές εγκαταστάσεις από τον Μάιο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 7,13 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 91% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 3,71 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,47 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ξεπέρασαν τα 9,13 εκατ. ευρώ, έναντι 3,92 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα καταγραφεί περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, αξιοποίηση νέων επενδυτικών δυνατοτήτων και επέκταση των λιμενικών υπηρεσιών.

Η ενίσχυση της ρευστότητας του ΟΛΗΓ

Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε και από ισχυρή ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε περίπου 14,99 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 10,89 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 19,63 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 22,94 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Η επιβατική και εμπορευματική δραστηριότητα του λιμένα παρουσίασε μικρή υποχώρηση. Στις διεθνείς γραμμές διακινήθηκαν το 2025 συνολικά 1,35 εκατ. επιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα, έναντι 1,41 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,8%.

Οι επιβάτες μειώθηκαν κατά 3,43%, τα φορτηγά κατά 5,72% και τα Ι.Χ. οχήματα κατά 3,41%. Αντίθετα, στις γραμμές εσωτερικού η συνολική κίνηση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με οριακή μείωση 0,14%. Οι επιβάτες υποχώρησαν κατά 0,6%, όμως τα φορτηγά αυξήθηκαν κατά 4,62% και τα Ι.Χ. κατά 0,54%, γεγονός που δείχνει ανθεκτικότητα της εγχώριας δραστηριότητας.

Διανομή μερίσματος και νέες επενδύσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόταση διανομής μερίσματος που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Προτείνεται μέρισμα ύψους 0,6933 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 6,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,37 εκατ. ευρώ αφορούν πρώτο μέρισμα και 4,40 εκατ. ευρώ πρόσθετο μέρισμα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΟΛΗΓ.

Στην οικονομική έκθεση γίνεται αναφορά σε σημαντικά έργα αναβάθμισης των υποδομών του λιμένα, όπως η επέκταση του επιβατικού σταθμού, η βελτίωση των εγκαταστάσεων ασφαλείας, η αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, αλλά και η ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών και ενεργειακών δράσεων.

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα συστήματα cold ironing

Μεταξύ των βασικών έργων περιλαμβάνονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,5 MW για την ενεργειακή κάλυψη του λιμένα, η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτροδότησης πλοίων από την ξηρά (cold ironing), η αναβάθμιση του τουριστικού καταφυγίου Συβότων, καθώς και η υλοποίηση έργων βελτίωσης της οδικής και κυκλοφοριακής διασύνδεσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων.

