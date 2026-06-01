Berkshire Hathaway: Θα αγοράσει την κατασκευάστρια κατοικιών Taylor Morrison για 6,8 δισ. δολάρια

Την εξαγορά της εταιρείας κατασκευής κατοικιών Taylor Morrison Home Corp. συμφώνησε την Κυριακή η Berkshire Hathaway για 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Η συμφωνία είναι μια από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γουόρεν Μπάφετ ως διευθύνων σύμβουλος τον Ιανουάριο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο Άμπελ έχει διαβεβαιώσει τους μετόχους της Berkshire ότι πολλά από αυτά που έκαναν την εταιρεία ένα ασυνήθιστο στοιχείο στην εταιρική Αμερική θα παρέμεναν στη θέση τους: ένα σύνολο άσχετων επιχειρήσεων που αγγίζουν σχεδόν κάθε οικονομικό τομέα, από τους σιδηροδρόμους και την ενέργεια έως τα καταναλωτικά προϊόντα, σε συνδυασμό με έναν κυρίαρχο ασφαλιστικό βραχίονα και ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών που διαχειρίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Οι εξαγορές αποτελούν επίσης από καιρό αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Berkshire, και η συμφωνία με την Taylor Morrison σηματοδοτεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του Άμπελ ως dealer.

Η Berkshire ασχολείται εδώ και καιρό με τον κλάδο της στέγασης, κατέχοντας έναν μεγάλο μεσίτη ακινήτων κατοικιών και μερίδια σε κατασκευαστές κατοικιών τα τελευταία χρόνια.

Η Berkshire θα πληρώσει 72,50 δολάρια ανά μετοχή για την εταιρεία ανάπτυξης κατοικιών με έδρα το Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, ένα premium 24% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Taylor Morrison στα 58,50 δολάρια την Παρασκευή.

Οι επενδύσεις της Berkshire Hathaway στην αγορά κατοικίας

«Πρόκειται για μια συναρπαστική συναλλαγή για την Berkshire και ενισχύει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ. Η ιδιοκτησία κατοικίας παραμένει κεντρικής σημασίας για το αμερικανικό όνειρο και αυτή η επένδυση διευρύνει την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε αυτήν την αγορά», ανέφερε ο Άμπελ σε ανακοίνωσή του.

Ο όμιλος έχει υπάρξει επιλεκτικός αγοραστής τα τελευταία χρόνια, καθώς η χρηματιστηριακή αγορά έχει σπάσει νέα ρεκόρ. Η αγορά του πετροχημικού κλάδου της Occidental Petroleum τον Ιανουάριο για 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η μεγαλύτερη της εταιρείας από το 2022.

Εν τω μεταξύ, η ρευστότητα της Berkshire συνέχισε να αυξάνεται. Η εταιρεία έκλεισε το πρώτο τρίμηνο με ρεκόρ 381,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και έντοκα γραμμάτια, αφού έλαβε υπόψη ένα ποσό πληρωμής για την αγορά μέρους του βραχυπρόθεσμου κρατικού χρέους.

Οι μετοχές Κατηγορίας Β της Berkshire έχουν υποχωρήσει κατά 5,6% τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν μια προσέγγιση αναμονής με τη μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα εποχή.

Στην πρώτη του ετήσια επιστολή προς τους μετόχους, ο Άμπελ επανέλαβε νωρίτερα φέτος μια φιλοσοφία απέναντι στις εξαγορές που καθοδήγησε τις ενέργειες της Berkshire κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του Μπάφετ ως Διευθύνοντος Συμβούλου: «Παρά το σημαντικό μας μέγεθος, είμαστε περήφανοι για μια ευέλικτη κουλτούρα όπου οι μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες μπορούν να μοιραστούν εμπιστευτικά μαζί μας, με εγγυημένη άμεση ανταπόκριση (και αν μας αρέσει, χωρίς να υπάρχει χρηματοδοτική έκτακτη ανάγκη).

«Πολλές φορές στην ιστορία της Berkshire, ορισμένοι παρατηρητές έχουν υπονοήσει ότι η σημαντική ταμειακή μας θέση σηματοδοτεί μια υποχώρηση από τις επενδύσεις. Δεν ισχύει αυτό. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε πολλές ευκαιρίες και θα παραμείνουμε υπομονετικοί και πειθαρχημένοι στην επιδίωξη των σωστών προς όφελος των ιδιοκτητών μας».

Ο Άμπελ δήλωσε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Berkshire νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε μια λίστα με εταιρείες που ενδιαφέρεται να αγοράσει, είτε εν μέρει είτε εν όλω – στη σωστή τιμή. «Θα υπάρξουν αναταραχές στις αγορές που θα μας επιτρέψουν να δράσουμε», είπε.

Η Berkshire έλαβε επίσης μια νέα θέση 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της Delta Air Lines κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.