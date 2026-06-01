Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα – Τι λέει ο ξένος Τύπος

Αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Φυσικό αέριο 01.06.2026, 09:45
Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα, τις σχέσεις Αθήνας –Ουάσιγκτον και το στοίχημα των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στην περιοχή μας αναδεικνύει σε αναλύσεις του ο ξένος Τύπος, με αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Όπως γράφει σε ανάλυσή του το zacks.com (από τους μεγαλύτερους οικονομικούς ιστότοπους στις ΗΠΑ) η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκαλύπτοντας «τη στρατηγική της Chevron να επεκταθεί σε περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Νότια Ευρώπη».

Το δημοσίευμα θυμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της Chevron και της Helleniq Energy δεν είναι καινούργια, καθώς οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί σε πολλά έργα εξερεύνησης στην περιοχή, επιδεικνύοντας μια αποδεδειγμένη συνέργεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες.

Και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, αλλά και στις δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, τονίζοντας ότι η συνεργασία «έχει ως στόχο να ενισχύσει το κύρος της Ελλάδας ως κρίσιμου προμηθευτή ενέργειας στη Μεσόγειο, αντανακλώντας έναν στρατηγικό εθνικό στόχο για επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής υδρογονανθράκων».

Η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη ενεργειακού εφοδιασμού

Ο συντάκτης του άρθρου επισημαίνει ότι η επέκταση της Chevron σε επιπλέον υπεράκτια οικόπεδα τοποθετεί την Ελλάδα ως στρατηγικά σημαντικό παράγοντα στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η κίνηση υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της χώρας να γίνει σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της εγγύτητα με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Φιλοξενώντας διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil, η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες εξερεύνησης και να προσελκύει περαιτέρω ξένες επενδύσεις.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι αυτές οι εξελίξεις είναι κρίσιμες για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια, διευκολύνοντας την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής υδρογονανθράκων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας στην περιφερειακή ενεργειακή γεωπολιτική.

«Τα έργα Chevron-Helleniq αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών απασχόλησης, τεχνολογικών μεταφορών και επέκτασης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα», γράφει το zacks.com.

Υπογραμμίζει δε, ότι «η τελευταία εξαγορά της Chevron την ευθυγραμμίζει με άλλες αμερικανικές υπερ-μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κυρίως την ExxonMobil, η οποία τον Νοέμβριο του 2025 επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο εξερεύνησης με μια συμφωνία εκμετάλλευσης για ένα οικόπεδο στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Η παρουσία πολλαπλών διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών υπογραμμίζει την αυξανόμενη ελκυστικότητα των υπεράκτιων αποθεμάτων της Ελλάδας, λόγω ευνοϊκών γεωλογικών προοπτικών και κανονιστικών πλαισίων που διευκολύνουν την εξερεύνηση και την ανάπτυξη».

«Το ανταγωνιστικό τοπίο στην αγορά υπεράκτιων κοιτασμάτων της Ελλάδας εντείνεται, με την Chevron και την ExxonMobil να αξιοποιούν την τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη, τους οικονομικούς τους πόρους και την επιχειρησιακή τους εμπειρία για την εξασφάλιση και ανάπτυξη πεδίων υψηλού δυναμικού. Αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν συλλογικά στην τοποθέτηση της Ελλάδας ως βασικού ενεργειακού κόμβου, ικανού να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ζήτηση και να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου της ηπείρου», αναφέρει το άρθρο και προσθέτει ότι η «ανάπτυξη αυτών των υπεράκτιων οικοπέδων όχι μόνο θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της Chevron, αλλά και θα ενισχύσει την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για συνεχείς επενδύσεις σε έργα εξερεύνησης και υποδομών».

Ανάλυση για το θέμα φιλοξενεί και το discovery alert, σημειώνοντας ότι οι υπεράκτιες έρευνες ακολουθούσαν πάντα μια απλή αλλά ισχυρή λογική: κινήσεις κεφαλαίων όπου η γεωλογία είναι πολλά υποσχόμενη και οι πολιτικές συνθήκες είναι σταθερές.

Και αυτές τις συνθήκες συνδυάζει η περίπτωση της χώρας μας.

Το δημοσίευμα τονίζει, ότι το επίσημο αίτημα της Chevron εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ιδιαιτέρως αυξημένου ενδιαφέροντος για ελληνικές υπεράκτιες εκτάσεις.

Και προσθέτει ότι η απόφαση της Ελλάδας να προσελκύσει ενεργά διεθνείς επενδύσεις έχει τις ρίζες της τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όσο και στην οικονομική στρατηγική. Η χώρα εισάγει ένα σημαντικό μερίδιο των ενεργειακών της αναγκών και η εγχώρια ανάπτυξη υδρογονανθράκων αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους τρόπους για τη μείωση αυτής της εξάρτησης.

Η διακοπή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρώπη μετά το 2022, που προκλήθηκε από τη μείωση των ροών φυσικού αερίου μέσω ρωσικών αγωγών μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε ριζικά τον υπολογισμό της ενεργειακής ασφάλειας για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Το ευρύτερο τοπίο γεωπολιτικού κινδύνου έχει κατά συνέπεια επιταχύνει τις επενδυτικές αποφάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο γεωγραφικό σταυροδρόμι μεταξύ των ζωνών παραγωγής της Ανατολικής Μεσογείου και των ευρωπαϊκών κέντρων κατανάλωσης, η στρατηγική αξία της ανάπτυξης εγχώριων υπεράκτιων πόρων έγινε σημαντικά πιο έντονη.

«Η προσέλκυση μιας αμερικανικής υπερμεγάλης εταιρείας της κλίμακας της Chevron έχει βάρος που υπερβαίνει το άμεσο πρόγραμμα εξερεύνησης. Σηματοδοτεί στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι επαρκώς σταθερό και εμπορικά ελκυστικό για να δικαιολογήσει μακροπρόθεσμη δέσμευση. Ενισχύει επίσης τη θέση της Ελλάδας ως πιθανού κόμβου διαμετακόμισης και επεξεργασίας υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου που προορίζονται για τις αγορές της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης», υπογραμμίζει το δημοσίευμα, τονίζοντας: «Το ρυθμιστικό περιβάλλον της Ελλάδας για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει εκσυγχρονιστεί σταδιακά την τελευταία δεκαετία, με στόχο τη μείωση της διοικητικής πολυπλοκότητας και τη βελτίωση της προβλεψιμότητας των επενδύσεων. Σε σύγκριση με ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα επωφελείται από την ένταξη στην ΕΕ, η οποία παρέχει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και αμβλύνει τις ανησυχίες για τους διεθνείς επενδυτές».

Σύμφωνα με το discovery alert μία εμπορικά βιώσιμη ανακάλυψη θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις: θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω γύρους αδειοδότησης σε ανεξερεύνητες ελληνικές υπεράκτιες περιοχές, να προσελκύσει πρόσθετους διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης και να αλλάξει ριζικά τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη ενεργειακού εφοδιασμού.

«Η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται εν κενώ. Σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τα προγράμματα υπεράκτιας εξερεύνησης προχωρούν ταυτόχρονα στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Λίβανο, με ποικίλους βαθμούς εμπορικής ωριμότητας και γεωπολιτικής πολυπλοκότητας», αναφέρει ο συντάκτης και επισημαίνει ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε αυτό το ανταγωνιστικό τοπίο περιλαμβάνουν:

Πολιτική και θεσμική σταθερότητα ως μακροχρόνιο κράτος μέλος της ΕΕ.

Υφιστάμενη υποδομή αγωγών που συνδέει την ελληνική επικράτεια με ευρύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου.

Γεωγραφική τοποθέτηση στη συμβολή των ζωνών παραγωγής της Ανατολικής Μεσογείου και των ευρωπαϊκών κέντρων ζήτησης.

Ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο αδειοδότησης, ολοένα και πιο προσαρμοσμένο ώστε να προσελκύει διεθνή κεφάλαια

Η εμπλοκή της Chevron έχει επίσης γεωπολιτικές διαστάσεις που αξίζει να σημειωθούν. Η ενεργειακή εμπλοκή των ΗΠΑ σε συμμαχικά έθνη της Ανατολικής Μεσογείου ευθυγραμμίζεται με ευρύτερους στρατηγικούς στόχους σχετικά με τη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού

Το Reuters αναφέρει ότι η τελευταία εξέλιξη υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία η Chevron προσεγγίζει τις ελληνικές υπεράκτιες φιλοδοξίες της. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων από οποιαδήποτε σημαντική ανακάλυψη στην Ανατολική Μεσόγειο πιθανότατα θα αντηχούσαν πολύ πέρα ​​από την ίδια την περιοχή.

H Simple Wall Street τονίζει ότι η Chevron με την απόφασή της αυτή ενισχύει την παρουσία της σε μια περιοχή που θεωρείται αναδυόμενος ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη.

«Η Chevron είναι μια παγκόσμια ενεργειακή εταιρεία με δραστηριότητες που εκτείνονται σε έργα πετρελαίου, φυσικού αερίου και χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει γίνει μια περιοχή εστίασης, καθώς οι χώρες αναζητούν διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό. Το υπεράκτιο οικόπεδο 10 της Ελλάδας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια από τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εταιρείες να εξασφαλίσουν πρόσθετους πόρους κοντά στην έδρα τους».

Η συνεργασία με την Ελλάδα έρχεται σε συνδυασμό με την προσπάθεια της Chevron να αναπτύξει δραστηριότητες κλίμακας σε άλλες περιοχές φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το κοίτασμα Νάργες της Αιγύπτου. Εάν οι ελληνικές ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν το μερίδιο 70% και τον ρόλο του διαχειριστή στο Οικόπεδο 10, η Chevron θα προσθέσει μια ακόμη επιλογή εξερεύνησης σε μια περιοχή που οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια.

Επίσης στο πλαίσιο των κινδύνων εφοδιασμού που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ, η ανάπτυξη εκτάσεων πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου, παρόλο που το Οικόπεδο 10 βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο κανονιστικής έγκρισης.

Η είδηση αυτή απασχόλησε και το OilPrice.com που παραθέτει τις δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου και μάλιστα έχει ενεργό link που οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Το oilprice υπογραμμίζει ότι η Chevron ενώνει τις δυνάμεις της με τον άλλο αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό, την ExxonMobil, στην απόκτηση πρόσβασης σε εξερεύνηση στα ανοιχτά της Ελλάδας.

