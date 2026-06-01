Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

World 01.06.2026, 09:59
Σχολιάστε
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει τις πληθωριστικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ως ένα προσωρινό σοκ που πρέπει να περιμένει κανείς, δήλωσε τη Δευτέρα η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, σηματοδοτώντας ότι έρχονται αυξήσεις επιτοκίων και ότι ο αριθμός τους παραμένει ανοιχτός.

Το επιχείρημα της Σνάμπελ είναι ότι η σύγκρουση στο Ιράν δεν αποτελεί πλέον μόνο μια συμβατική απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Η ζημιά στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχει αλλάξει τη δυναμική των τιμών με πιο διαρκή τρόπο και το σοκ λειτουργεί όλο και περισσότερο ως ένα παγκόσμιο σοκ ζήτησης που αυξάνει το κόστος παραγωγής σε όλους τους τομείς. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, η ΕΚΤ δεν έχει δικαιολογία να μη δράσει και να παραμείνει παρατηρητής των εξελίξεων.

Δράση τώρα

Με τις πληθωριστικές πιέσεις να εξαπλώνονται πλέον πέρα ​​από την ενέργεια και τον κίνδυνο οι προσδοκίες να γίνουν ασταθείς να αυξάνεται, η Σνάμπελ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να δράσει ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η σύγκρουση.

Αρνήθηκε ρητά να θέσει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των απαιτούμενων αυξήσεων, λέγοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν να αξιολογούν τα εισερχόμενα δεδομένα και τις περιφερειακές εξελίξεις πριν λάβουν κάθε απόφαση.

Τα σχόλια της Σνάμπελ σηματοδοτούν μια πιο επιθετική στάση τηςε ΕΚΤ και αναμένεται ότι θα οδηγήσουν τις αγορές σε ανατιμολόγηση των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων.

Η ρητή δήλωσή της ότι η τράπεζα δεν μπορεί πλέον να συνεχίζει να εξετάζει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την άρνηση να θέσει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των απαιτούμενων αυξήσεων, αφαιρεί την ήπια προαιρετική επιλογή που οι αγορές είχαν τιμολογήσει γύρω από μια επιβράδυνση που προκαλείται από τον πόλεμο.

Ο χαρακτηρισμός του σοκ του Ιράν ως παγκόσμιου σοκ ζήτησης και όχι ως παροδικής ενεργειακής απότομης αύξησης είναι η βασική αναλυτική μετατόπιση, σύμφωνα με αναλυτές: υποδεικνύει επιμονή – ότι δεν πρέπει να περιμένει η κεντρική τράπεζα να τελειώσει ο πόλεμος για να δράσει.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
Berkshire Hathaway: Θα αγοράσει την κατασκευάστρια κατοικιών Taylor Morrison για 6,8 δισ. δολάρια
World

Νέο mega deal 6,8 δισ. της Berkshire στις κατασκευές
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από World
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Berkshire Hathaway: Θα αγοράσει την κατασκευάστρια κατοικιών Taylor Morrison για 6,8 δισ. δολάρια
World

Νέο mega deal 6,8 δισ. της Berkshire στις κατασκευές

Η συμφωνία είναι μια από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις του Γκρεγκ Άμπελ, αφότου ανέλαβε τα ηνία της Berkshire Hathaway από τον Γουόρεν Μπάφετ

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ

Μπιλ Γκρός (πρώην PIMCO): Η ηγεμονική δόξα της Αμερικής απειλείται
World

Ηχηρή παρέμβαση Γκρός: «Η ηγεμονία της Αμερικής απειλείται»

Μαζί με τις υπερβολικές δαπάνες «με όπλα και βούτυρο», αυτός ο κίνδυνος σημαίνει ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι ακριβά λεέει ο Μπιλ Γκρός της PIMCO

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Κοινωνία

Τα σενάρια για την οσμή αερίου στην Αττική - Τι λένε οι επιστήμονες

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT

Τα δεδομένα που επιτρέπουν λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τους FT

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα – Οι προθεσμίες για διορθώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στην «τσιμπίδα» ιδιοκτήτες Airbnb - Πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα

Τι υποχρεούνται να πράξουν όσοι ιδιοκτήτες Airbnb λάβουν ειδοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι για EasyJet

Στο επίκεντρο οι φήμες για εξαγορά της EasyJet - Η προσοχή των αγορών στη Μέση Ανατολή

Terracom: Εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια εταιρία εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες

Τι προβλέπεται για την τετραήμερη εργασία - Ποιους μήνες αφορά

SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις
Κοινωνία

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά… αγνοείται.

Παναγιώτης Τσίκαλας
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,31%

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα – Τι λέει ο ξένος Τύπος
Φυσικό αέριο

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα - Τι λέει ο ξένος Τύπος

Αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου

ΚΑΠ: Η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους
AGRO

Περισσότερους πόρους στην ΚΑΠ διεκδικεί η Ελλάδα

Η νέα ΚΑΠ σχεδιάζεται σε συνθήκες αυξημένης πίεσης για «εξωτερική σύγκλιση» των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών-μελών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies