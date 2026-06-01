Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει τις πληθωριστικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ως ένα προσωρινό σοκ που πρέπει να περιμένει κανείς, δήλωσε τη Δευτέρα η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, σηματοδοτώντας ότι έρχονται αυξήσεις επιτοκίων και ότι ο αριθμός τους παραμένει ανοιχτός.

Το επιχείρημα της Σνάμπελ είναι ότι η σύγκρουση στο Ιράν δεν αποτελεί πλέον μόνο μια συμβατική απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Η ζημιά στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχει αλλάξει τη δυναμική των τιμών με πιο διαρκή τρόπο και το σοκ λειτουργεί όλο και περισσότερο ως ένα παγκόσμιο σοκ ζήτησης που αυξάνει το κόστος παραγωγής σε όλους τους τομείς. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, η ΕΚΤ δεν έχει δικαιολογία να μη δράσει και να παραμείνει παρατηρητής των εξελίξεων.

Δράση τώρα

Με τις πληθωριστικές πιέσεις να εξαπλώνονται πλέον πέρα ​​από την ενέργεια και τον κίνδυνο οι προσδοκίες να γίνουν ασταθείς να αυξάνεται, η Σνάμπελ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να δράσει ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η σύγκρουση.

Αρνήθηκε ρητά να θέσει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των απαιτούμενων αυξήσεων, λέγοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν να αξιολογούν τα εισερχόμενα δεδομένα και τις περιφερειακές εξελίξεις πριν λάβουν κάθε απόφαση.

Τα σχόλια της Σνάμπελ σηματοδοτούν μια πιο επιθετική στάση τηςε ΕΚΤ και αναμένεται ότι θα οδηγήσουν τις αγορές σε ανατιμολόγηση των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων.

Η ρητή δήλωσή της ότι η τράπεζα δεν μπορεί πλέον να συνεχίζει να εξετάζει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την άρνηση να θέσει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των απαιτούμενων αυξήσεων, αφαιρεί την ήπια προαιρετική επιλογή που οι αγορές είχαν τιμολογήσει γύρω από μια επιβράδυνση που προκαλείται από τον πόλεμο.

Ο χαρακτηρισμός του σοκ του Ιράν ως παγκόσμιου σοκ ζήτησης και όχι ως παροδικής ενεργειακής απότομης αύξησης είναι η βασική αναλυτική μετατόπιση, σύμφωνα με αναλυτές: υποδεικνύει επιμονή – ότι δεν πρέπει να περιμένει η κεντρική τράπεζα να τελειώσει ο πόλεμος για να δράσει.