Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Ναυτιλία 02.06.2026, 23:30
Σχολιάστε
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της ναυτιλίας είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Julian Bray, διευθυντή σύνταξης της TradeWinds, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πυροδότησε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση όλων των εποχών, ο Έλληνας εφοπλιστής αποτύπωσε τις άμεσες επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και κατέθεσε την εκτίμησή του για τη στρατηγική αναδιάρθρωση των αγορών την «επόμενη μέρα».

Στο TradeWinds Shipowners Forum, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading, παρουσίασε ένα ισχυρό επιχείρημα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ: ότι η καταβολή τέλους διέλευσης στις χώρες που συνορεύουν με το στρατηγικό πέρασμα θα ήταν πολύ καλύτερη λύση για τους πλοιοκτήτες από το να δουν τη θαλάσσια οδό να κλείνει — ή από τα χρόνια των ασφαλίστρων κινδύνου πολέμου που έχουν πληρώσει χωρίς να υπάρχει πόλεμος.

Το κλείσιμο των Στενών κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου κυριάρχησε στη συζήτηση. Ο Μαρινάκης αποκάλυψε ότι ο Όμιλος Capital Maritime πήρε τη συνειδητή απόφαση να μείνουν τα πλοία του εντελώς εκτός της περιοχής.

Η ασφάλεια των πληρωμάτων πάνω από τα εκατομμύρια των ναύλων

Αναφερόμενος στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε ότι έλαβε άμεσα την απόφαση να μην διακινδυνεύσει κανένα ατύχημα ή απώλεια ζωής, βάζοντας την ασφάλεια πάνω από τα υψηλά πριμ κινδύνου που προσφέρει η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. «Πήραμε την απόφαση να μην πλεύσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο και να συμβεί κάτι, πόσο δε μάλλον να υπάρξει κάποια απώλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε ότι τα πλοία της Capital δεν επηρεάστηκαν από το κλείσιμο των Στενών, καθώς, όπως είπε, «ήμασταν αρκετά τυχεροί ώστε να μην έχουμε κανένα πλοίο εκεί». Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν προνοητικότητα ή τύχη, απάντησε ειλικρινά: «Ήταν σύμπτωση που δεν είχαμε πλοίο που να φορτώνει ή να εκφορτώνει στην περιοχή — και αυτό ήταν μεγάλη τύχη, γιατί σπάνια δεν έχεις πλοίο που να πλέει προς και από τον Αραβικό Κόλπο, ειδικά τα δεξαμενόπλοιά μας ή τα containerships, τα οποία σχεδόν πάντα κάνουν στάση εκεί».

Η απόφαση να ανασταλεί η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή, όπως εξήγησε, σχετίζεται με τον κίνδυνο που ενέχει: «Πήραμε την απόφαση να μην πλεύσουμε και να μην περάσουμε από τα Στενά. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι, ένα ατύχημα — δεν θα μπορούσαμε να αναλάβουμε έναν τέτοιο κίνδυνο».

Η επόμενη μέρα: Σύσταση για ρεαλιστικές προσδοκίες

Σχετικά με την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου και την επιστροφή της αγοράς σε μια σχετική ομαλότητα, ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, προειδοποιώντας τον κλάδο να ελέγξει τις προσδοκίες του. «Δυστυχώς, ιστορικά στη ναυτιλία, όταν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες κρίσεις», τόνισε.

«Φυσικά υπάρχουν προσδοκίες. Είναι φυσιολογικό, επειδή πολλά αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, και είναι λογικό να πιστεύουμε ότι, μόλις υπογραφεί αυτή η συνθήκη, όλοι θα σπεύσουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους», σημείωσε. «Πρέπει να είμαστε παρόντες στην περιοχή, αλλά ίσως να μην δούμε τα ναύλα που έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι κάτι που θα χτιστεί αργά και συντηρητικά. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή αγορά και δεν νομίζω ότι θα δούμε τα τρελά νούμερα που είδαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι με την τιμή του πετρελαίου στα 80–90 δολάρια το βαρέλι, η αναπλήρωση των αποθεμάτων θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή για τις οικονομίες. Τόνισε επίσης την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή κρίση ανάγκασε τον κόσμο να συνηθίσει να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς, όπως είπε, δεν ανατρέπεται από τη μια μέρα στην άλλη, γεγονός που θα καθυστερήσει την πλήρη επιστροφή της αγοράς στα προ κρίσης «κανονικά» επίπεδα.

Έτοιμοι για την επανέναρξη της κίνησης

Παρά την αποχή από τα Στενά, ο όμιλος έχει τοποθετήσει στόλο σε στρατηγικές αποστάσεις γύρω από την περιοχή. «Έχουμε πολλά πλοία που δραστηριοποιούνται κοντά στον Αραβικό Κόλπο. Δραστηριοποιούμαστε εκεί με σημαντικές εκπτώσεις, προκειμένου να τοποθετηθούμε — να βρισκόμαστε σε απόσταση τριών, τεσσάρων, πέντε ημερών από εκεί. Άλλα πλοία δραστηριοποιούνται στην Ινδία, άλλα στην Ανατολική Αφρική ή ακόμη και στην περιοχή της Σιγκαπούρης, ενώ βρισκόμαστε σε απόσταση τριών έως δέκα ημερών από τον Κόλπο», ανέφερε.

«Έτσι, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και, μετά από λίγο, αρχίσει να κινείται το φορτίο, θα είμαστε εκεί. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

Προτιμότερα τα τέλη διέλευσης αν είναι να καταστεί ασφαλής η περιοχή

Ερωτηθείς για το αν η επόμενη μέρα θα φέρει μόνιμες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως η επιβολή τελών διέλευσης από χώρες της περιοχής, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ξεκάθαρα υπέρ ενός τέτοιου ενδεχομένου, εφόσον η περιοχή καταστεί ασφαλής.

«Ακόμα και αν έπρεπε να πληρώσουμε ένα τέλος, θα ήταν πολύ καλύτερο από το να κλείσουν τα Στενά», υπογράμμισε. «Πρέπει να υπολογίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουμε επιπλέον έξοδα “κινδύνου πολέμου” χωρίς να υπάρχει πόλεμος. Αν υπολογίσετε πόσα χρήματα έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα, πλέοντας μέσα και έξω από τον Αραβικό Κόλπο ή ακόμα και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να υπάρχει πραγματικός πόλεμος, θα ήταν καλύτερο να πληρώσουμε ένα τέλος 100.000 ή 200.000 δολαρίων, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και του πλοίου, και να μην υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοια έσοδα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην αποκατάσταση των ζημιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος σε βασικές υποδομές, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη σταθεροποίηση της περιοχής.

Νέες κατασκευές και ο «σκοτεινός στόλος»

Ο Μαρινάκης υπερασπίστηκε τις σημαντικές δεσμεύσεις του ομίλου για νέες κατασκευές στο ναυπηγείο Hengli της Κίνας, επισημαίνοντας τη γήρανση του παγκόσμιου στόλου και την κλίμακα της σκιώδους χωρητικότητας στην αγορά. «Αν αναλύσετε το προφίλ του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς αργού πετρελαίου, θα δείτε ότι είναι ο παλαιότερος που είχαμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Επομένως, υπάρχει σίγουρα ανάγκη για νέο τονάζ», είπε.

«Το δεύτερο θέμα είναι ο σκοτεινός στόλος — 850 πλοία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, πάνω από 1.000. Αν εξετάσετε το προφίλ ηλικίας από τη μία πλευρά και τον σκοτεινό στόλο από την άλλη, για το 2026, το 2027, ακόμη και το 2028, χρειαζόμαστε πλοία. Αν έχετε ένα πρόγραμμα νέων κατασκευών με άμεσες παραδόσεις, είστε σε καλή θέση. Και μην ξεχνάτε ότι πουλήσαμε σημαντικό αριθμό μεταχειρισμένων VLCC τα τελευταία 18 μήνες. Είναι σοφό να τα αντικαταστήσουμε με νέα πλοία που είναι πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον και καταναλώνουν πολύ λιγότερο».

Επανέλαβε επίσης το μακροχρόνιο αίτημά του για ένα «παράθυρο» διάλυσης εγκεκριμένων πλοίων, σημειώνοντας ότι το κόστος διάλυσης — περίπου 500 έως 550 δολάρια ανά ελαφρύ τόνο, με συνολική αξία 5 έως 15 εκατ. δολάρια ανά πλοίο — είναι πολύ μικρότερο από τα κέρδη που αποκομίζουν κάποιοι ιδιοκτήτες από ένα μόνο ταξίδι. Κατά την άποψή του, ένα στοχευμένο πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του «σκοτεινού στόλου» τουλάχιστον κατά 20%.

Η εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής ναυτιλίας

Όσον αφορά την εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μια φτωχή χώρα, που επιτυγχάνει, ωστόσο, όλα αυτά τα θαύματα στη ναυτιλία. Γιατί; Επειδή δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση. Έτσι, ανταγωνιζόμαστε σε όλο τον κόσμο με ελευθερία. Και έχουμε επιτύχει αυτά που συζητάμε εδώ σήμερα. Επομένως, όπου οι κυβερνήσεις βρίσκονται μακριά, υπεραποδίδουμε. Βλέπουμε ότι όπου υπάρχει παρέμβαση, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα».

Συνέδεσε, επίσης, την επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας με την ικανότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών να προσαρμόζονται γρήγορα σε γεωπολιτικές ανατροπές, να αναλαμβάνουν ρίσκο με μέτρο και να επενδύουν σε στόλο νέας τεχνολογίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική τους ανεξαρτησία.

«Πιο σημαντικό από ποτέ»

Ο Μαρινάκης έκλεισε με μια αισιόδοξη αλλά και απαιτητική νότα ως προς τον ρόλο της ναυτιλίας σε έναν ασταθή κόσμο. Τόνισε ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα των τελευταίων ετών, όσο επώδυνα και αν είναι, έχουν καταστήσει τον κλάδο πιο κρίσιμο από ποτέ για την ενεργειακή επάρκεια και την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών.

«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι — όχι επειδή ασχολούμαστε με τη ναυτιλία και έχουμε κατασκευάσει πολλά πλοία και έχουμε σημαντική παρουσία σε εννέα διαφορετικούς τομείς, αλλά επειδή όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα γεωπολιτικά γεγονότα, τελικά βοηθούν τον κλάδο μας να αναπτυχθεί και να γίνει πιο σημαντικός στον κόσμο από ποτέ», είπε. «Ο ρόλος της ναυτιλίας είναι πιο σημαντικός από ποτέ, και γι’ αυτό πρέπει να νιώθουμε πολύ πιο υπεύθυνοι για αυτό που κάνουμε και να αποδίδουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Evangelos Marinakis: ‘Better to Pay a Fee at Hormuz Than Have the Straits Closed’
English Edition

Evangelos Marinakis: ‘Better to Pay a Fee at Hormuz Than Have the Straits Closed’
Βραζιλία: Πως θα απαντήσει στους τιμωρητικούς δασμούς 25% των ΗΠΑ
World

Η αντίδραση Λούλα στην επιβολή δασμών 25% απο την Ουάσιγκτον
Τεχνητή νοημοσύνη: Κορυφαία εργαστήρια ερευνούν τη «συνείδηση» των μηχανών
Tεχνητή νοημοσύνη

Κορυφαία εργαστήρια επεκτείνουν την έρευνα - Έχουν «συνείδηση» οι μηχανές ΑΙ;
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ναυτιλία

Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Κίνα: Οι μοναχικοί καταναλωτές τροφοδοτούν μια «οικονομία συντροφιάς» αξίας 7,4 δισ. δολαρίων 
World

Εκτινάσσεται στα 7,4 δισ. η «οικονομία συντροφιάς» στην Κίνα
Wall Street: Κινήθηκαν ήπια ανοδικά οι δείκτες
Wall Street

Κινήθηκαν ήπια ανοδικά οι δείκτες στη Wall Street

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Ναυτιλία

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στον Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ναυτιλία

Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026
Λιμάνια

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026

Η έκθεση, ευκαιρία να αναδειχθούν οι μεγάλες επενδύσεις στον ΟΛΠ, δηλώνει ο πρόεδρος της εταιρείας Ηan Chao

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα
Ποντοπόρος

Ασφυκτικός αποκλεισμός επί 94 ημέρες για τα Στενά του Ορμούζ

Τα περισσότερα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου παραμένουν απρόθυμα να στείλουν τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ
Ναυτιλία

Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ

Η εισαγωγή στο ΧΑ της Safe Bulkers είναι το πρώτο βήμα, σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Piraeus Securities: Σύσταση «Outperform» για τη Safe Bulkers με τιμή-στόχο τα 6,7 ευρώ
Business

Piraeus Securities για Safe Bulkers: Τιμή στόχος τα 6,7 ευρώ

Θετικά αξιολογείται η πιθανή διεύρυνση της μετοχικής βάσης μετά τη διπλή εισαγωγή της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Euronext Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Safe Bulkers: Στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή η πρεμιέρα στο Euronext
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή η πρεμιέρα στο Euronext

Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με το σύμβολο «SB» και ISIN MHY7388L1039

Latest News
Evangelos Marinakis: ‘Better to Pay a Fee at Hormuz Than Have the Straits Closed’
English Edition

Evangelos Marinakis: ‘Better to Pay a Fee at Hormuz Than Have the Straits Closed’

At the TradeWinds Shipowners Forum, on the sidelines of Posidonia 2026, the chairman of Capital Maritime Group argued that a transit fee would beat years of war-risk premiums — and spoke about the day after in the markets, the 'dark fleet' and the strength of Greek shipping

Βραζιλία: Πως θα απαντήσει στους τιμωρητικούς δασμούς 25% των ΗΠΑ
World

Η αντίδραση Λούλα στην επιβολή δασμών 25% απο την Ουάσιγκτον

«Εχουμε στενές σχέσεις με την Κίνα», η απάντηση του προέδρου της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα στην επιβολή δασμών 25% απο τις ΗΠΑ

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Κορυφαία εργαστήρια ερευνούν τη «συνείδηση» των μηχανών
Tεχνητή νοημοσύνη

Κορυφαία εργαστήρια επεκτείνουν την έρευνα - Έχουν «συνείδηση» οι μηχανές ΑΙ;

Google DeepMind, Anthropic και Meta διερευνούν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση και τι θα ακολουθήσει για τους ανθρώπους αν αυτό συμβεί

Δημήτρης Σταμούλης
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ναυτιλία

Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Κίνα: Οι μοναχικοί καταναλωτές τροφοδοτούν μια «οικονομία συντροφιάς» αξίας 7,4 δισ. δολαρίων 
World

Εκτινάσσεται στα 7,4 δισ. η «οικονομία συντροφιάς» στην Κίνα

Οι νέοι στην Κίνα πληρώνουν για συντροφιά, από πεζοπορία μέχρι γεύμα σε εστιατόριο

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Κινήθηκαν ήπια ανοδικά οι δείκτες
Wall Street

Κινήθηκαν ήπια ανοδικά οι δείκτες στη Wall Street

O Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,45% φτάνοντας τις 51.307 μονάδες, ο S&P 500 έφτασε τις 7.609 μονάδες αυξημένος κατά 0,13% και ο Nasdaq έκλεισε τελικά στο +0,03% και τις 27.093 μονάδες

Softbank: Η επανάσταση της ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com
Tεχνητή νοημοσύνη

Softbank: Η επανάσταση ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com

Ο ιαπωνικός επενδυτικός γίγαντας Softbank ανακοίνωσε επένδυση 75 δισ. ευρώ για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία.

Nvidia: Ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα – Τα σχέδια για επενδύσεις στην Ταϊβάν
World

Nvidia: Έτοιμη για νέο «άλμα« με ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα

Για την ισχυρή παραγωγική της ικανότητα διαβεβαίωσε το CEO της Nvidia - Το νέο τσιπ φέρνει την ΑΙ στους προσωπικούς υπολογιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Arla: Πώς Arla Foods και DMK κατέληξαν στο mega deal
World

Το deal που αλλάζει τα γαλακτοκομικά - Τι οδήγησε στο brand Arla

Η συγχωνευμένη οντότητα, η οποία φέρει πλέον όνομα «Arla», ενώνει περίπου 11.200 αγρότες και 28.800 εργαζομένους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης
World

Το δημογραφικό απειλή και για τις τράπεζες - Τι λέει η DBRS

Η δημογραφική συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού δημιουργούν μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καζίνο: Πρόθεση της People Inc. για εξαγορά της MGM Resorts
World

Προ των πυλών ένα deal-μαμούθ στα καζίνο

Η People Inc. κατέχει ήδη το 26% των μετοχών του γίγαντα των καζίνο MGM Resorts, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 12,4 δισ. δολάρια

Άσπεν: Κροίσος ΜΜΕ πλήρωσε 91,3 εκ. δολ. για ένα σπίτι
World

Ρεκόρ αγοράς για σπίτι στο Κολοράντο - Πόσα πλήρωσε μεγιστάνας των ΜΜΕ

Η συμφωνία εκτός αγοράς είναι μια από τις πιο ακριβές για τον κοσμοπολίτικο προορισμό σκι του Άσπεν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την απάτη στη βόρεια Ελλάδα
Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για την απάτη στη βόρεια Ελλάδα

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι οδηγούνται στο φυλακή μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.

Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Ο νέος «εκλεκτός» του Τραμπ για τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
World

Ποιος είναι ο «εκλεκτός» του Τραμπ για την Υπηρεσία Πληροφορίων

Τον Μπιλ Πούλτε διόρισε ο αμερικανός πρόεδρος στη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ - Τα «προηγούμενα» με τους Δημοκρατικούς

Alphabet: Πώληση μετοχών 80 δισ. δολ. για επενδύσεις στην AI
World

Γιατί η μητρική της Google ρίχνει 80 δισ. στη μάχη για την ΑΙ

Τα σχέδια συγκέντρωσης κεφαλαίων της Alphabet περιλαμβάνουν ιδιωτική τοποθέτηση 10 δισ. δολ. από την Berkshire Hathaway

Ρούμπιο: Μπορεί η διαπραγμάτευση με το Ιράν να μην οδηγήσει σε συμφωνία
Κόσμος

Ρούμπιο: Δεν αποκλείει το «ναυάγιο» με το Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies