Πετραλιάς: Η Ελλάδα επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση ανώτερων στελεχών προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ

Economy 27.05.2026, 21:47
Την επιτυχημένη πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς στο πλαίσιο της 48ης ετήσιας συνάντησης ανώτερων στελεχών προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2026 στο Παρίσι με θέμα τον «Εξορθολογισμό των Δημόσιων Οικονομικών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Σωτηρία Ντούνη, η Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου κα Αναστασία Μιαούλη και ο Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή κος Ιωάννης Τσουκαλάς.

Στο Υπουργικό Forum συμμετείχαν ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών κ. Joaquim Miranda Sarmento, ο Ιρλανδός Υπουργός Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων κ. Jack Chambers, ο Αργεντινός Επικεφαλής Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Carlos Jose Guberman, η Επικεφαλής Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών του Η.Β. κα Lucy Rigby και ο Καναδός Κοινοβουλευτικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ryan Turnbull.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, παρουσίασε την επιτυχή μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας για να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Τόνισε τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η αντιμετώπιση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, την πλατφόρμα mydata και την εισαγωγή της κάρτας εργασίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και του διαθέσιμου εισοδήματος με έμφαση στη μείωση των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα οικογενειών με παιδιά. Αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος της χώρας και στον τομέα των επενδύσεων που ενισχύθηκαν από το 11% του ΑΕΠ το 2018 στο 18% σήμερα.

Ο κ. Πετραλιάς ανέδειξε τη σημασία της κατανόησης των μεταρρυθμίσεων από τους πολίτες προκειμένου αυτές να είναι επιτυχείς. Περαιτέρω, τόνισε τη σημασία της δημοσιοποίησης του κόστους των παρεμβάσεων και την παρουσίαση κάθε φορά του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για την ενίσχυση της διαφάνειας. Αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα της έννοιας των καθαρών πρωτογενών δαπανών και στην ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας αυτής.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία για την εμβάθυνση της κατανόησης των δημοσίων οικονομικών, της προόδου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών: τον προϋπολογισμό επιδόσεων, τις επισκοπήσεις δαπανών και εσόδων, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό, καθώς και την λογιστική μεταρρύθμιση.

Ο κ. Πετραλιάς τόνισε ότι για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους κανονικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία και με τον ΟΟΣΑ, έχει αναπτύξει εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια προς τους πολίτες, την ανθεκτικότητα της χώρας και υποστηρίζουν την ουσιαστική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, τη λήψη αποφάσεων ορθής κατανομής των διαθέσιμων πόρων και την ποιότητα στα δημόσια οικονομικά.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση ανώτερων στελεχών προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ

