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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων προσπάθησε σήμερα το ΧΑ να ισορροπήσει

Xρηματιστήριο Αθηνών 04.06.2026, 17:30
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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με βοήθειες από τις δεικτοβαρείς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca Cola προσπάθησε να αντιμετωπίσει από το σκόπελο της τραπεζικής πτώσης σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχασε μάχη για τη στήριξη των 2.345 – 2.350 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,52% στις 2.340,49 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.340,49 μονάδων (-0,52%) και 2.365,50 μονάδων (+0,54%). Ο τζίρος ανήλθε στα 240,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 35,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,65% στις 5.929,37 μονάδες, ενώ στο +0,23% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.112,85 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,21% στις 2.624,45 μονάδες.

Επιφυλακτικότητα στις τράπεζες

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων προσπάθησε σήμερα το ΧΑ να ισορροπήσει, με το βάρος των τραπεζών όμως να είναι τέτοιο που δεν μπόρεσε να κρατήσει τα αρχικά του κέρδη. Οι πιέσεις που εκδηλώθηκαν στον τραπεζικό κλάδο επιβάρυναν το κλίμα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε πτώση και σε δοκιμασία κρίσιμων τεχνικών στηρίξεων.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών συνδέθηκε κυρίως με τη μετάθεση των ημερομηνιών αποκοπής μερισμάτων από τρεις συστημικές τράπεζες, εξέλιξη που προκάλεσε βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις στον κλάδο. Ωστόσο, η καθυστέρηση αποδίδεται σε διαδικαστικά θέματα και συγκεκριμένα στη χρονικά περιορισμένη μεταφορά των απαιτούμενων εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), χωρίς να επηρεάζονται οι προγραμματισμένες διανομές προς τους μετόχους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης προσγειώθηκε στη ζώνη των 2.340 μονάδων, την οποία οι αναλυτές θεωρούν κομβική για τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς. Τεχνικά, λοιπόν, ο Γενικός Δείκτης, μετά την ανοδική διάσπαση της ζώνης των 2.330 μονάδων, παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα σχετικά στενό εύρος διακύμανσης περίπου 50 μονάδων υψηλότερα, με αρκετούς αναλυτές να θεωρούν φυσιολογική την κίνηση, καθώς η αγορά επιχειρεί να αφομοιώσει τα νέα επίπεδα τιμών, δίνοντας παράλληλα τον απαραίτητο χρόνο σε αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις και προσαρμογές θέσεων.

Παρά τις πιέσεις, δεν έλειψαν σήμερα οι τίτλοι που πρόσφεραν στηρίγματα στο επενδυτικό κλίμα. Τα αποτελέσματα της Allwyn, τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά από τους αναλυτές, ενισχύουν την εικόνα ανθεκτικότητας σε επίπεδο εταιρικών επιδόσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Helleniq Energy και ΕΛΧΑ έκλεισαν με απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Eurobank, Aegean, Jumbo και Τιτάν. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Optima Bank. Cenergy, Metlen, Κύπρου και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, οι Coca Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισαν με κέρδη 2,57% και 2,10% αντίστοιχα, με την Allwyn να ενισχύεται κατά 1,59%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Motor Oil, Aktor, Λάμδα και ΔΕΗ. Η Βιοχάλκο και ο ΔΑΑ έκλεισαν αμετάβλητες.

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