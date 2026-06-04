Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει από τον Διαστημικό Σταθμό «την ξηρασία να εγκαθίσταται» στη Γη

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Η γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό περιέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με μαθητές, τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον, λέγοντας πως βλέπει «την ξηρασία να εγκαθίσταται».

«Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση, βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», αφηγήθηκε η αστροναύτης απευθυνόμενη σε περίπου 100 μαθητές, στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

«Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται»

Η Γαλλίδα, ηλικίας 43 ετών, που βρίσκεται σε αποστολή στον ISS από τον Φεβρουάριο, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς: «Τα συστήματα άρδευσης με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τα βλέπεις όλα αυτά».

Η Αντενό αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές, που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ αιωρείτο στη μέση του σταθμού, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η μοναδική απόδειξη της διαστημικής της αποστολής.

✨️ Au @CNES (Toulouse), 120 élèves @actoulouse ont échangé en direct avec @Soph_astro, astronaute française de @esa actuellement à bord de l’ISS pour la mission #Epsilon 🚀

✨️ Une formidable occasion de faire vivre la science aux élèves engagés dans l’expérience #ChlorISS 🌱 pic.twitter.com/fXeXjKlUQU — Karim BENMILOUD (@BenmiloudKarim) June 3, 2026

Τα ερωτήματα των μαθητών, που ήταν από το δημοτικό έως το λύκειο, κυμαίνονταν από την τεχνική επικοινωνίας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη Γη, έως σε πιο πεζά θέματα, όπως ο ύπνος.

Με τον υπνόσακο κρεμασμένο

«Οταν έφθασα εδώ, δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος, όμως, στην πραγματικότητα, εντέλει, σας διαβεβαιώνω, κοιμόμαστε πάρα πολύ καλά στο διάστημα», απάντησε σε έναν νέο, στον οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται λόγω των συνθηκών μηδενικής βαρύτητας μέσα στον σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ