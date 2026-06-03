Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα

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Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων οικονομιών, η Bank of America εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων. Όπως σημειώνει σε νέα ανάλυσή της, οι αγορές μετοχών κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα πιστωτικά spreads παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι, παρότι οι αποτιμήσεις δείχνουν «ακριβές» σε αρκετές περιπτώσεις, εξακολουθούν να εντοπίζονται θύλακες αξίας στην ευρωπαϊκή πιστωτική αγορά.

Μεταξύ των τομέων που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται οι εταιρείες βιομηχανικού εξοπλισμού (capital goods), τα λεγόμενα Reverse Yankees – ομόλογα ευρωπαϊκού τύπου που εκδίδονται από αμερικανικές εταιρείες – καθώς και τα ομόλογα χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης κατηγορίας single-B.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις με ισχυρή «τιμολογιακή δύναμη» (pricing power), δηλαδή στην ικανότητά τους να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση. Σύμφωνα με τη BofA, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους τους τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά πιο ελκυστικές τις εταιρείες που μπορούν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους μέσω της τιμολογιακής τους πολιτικής.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στις νέες εκδόσεις ομολόγων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Η ευρωπαϊκή αγορά επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) καταγράφει μία από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας της, με τις συνολικές εκδόσεις να αναμένεται να φτάσουν τα 50-60 δισ. ευρώ μέσα στον μήνα. Σημαντική ώθηση δίνουν οι εκδόσεις υβριδικών εταιρικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται ήδη κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι ευνοϊκές τεχνικές συνθήκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις ισχυρές εισροές κεφαλαίων στα επενδυτικά ταμεία, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω συμπίεση των spreads κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την αγορά νέων εκδόσεων, καθώς τυχόν υπερβολική αισιοδοξία ή υπερβάλλουσα ανάληψη κινδύνου («hubris») θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη υπερθέρμανσης των αγορών.

Συνολικά, η Bank of America διατηρεί θετική στάση απέναντι στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν αξία και ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον χαμηλών spreads και αυξημένης μεταβλητότητας.