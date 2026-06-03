Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα

Η Bank of America ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και τις νέες εκδόσεις ως βασικούς μοχλούς ευκαιριών

World 03.06.2026, 15:21
Σχολιάστε
Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων οικονομιών, η Bank of America εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων. Όπως σημειώνει σε νέα ανάλυσή της, οι αγορές μετοχών κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα πιστωτικά spreads παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι, παρότι οι αποτιμήσεις δείχνουν «ακριβές» σε αρκετές περιπτώσεις, εξακολουθούν να εντοπίζονται θύλακες αξίας στην ευρωπαϊκή πιστωτική αγορά.

Μεταξύ των τομέων που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται οι εταιρείες βιομηχανικού εξοπλισμού (capital goods), τα λεγόμενα Reverse Yankees – ομόλογα ευρωπαϊκού τύπου που εκδίδονται από αμερικανικές εταιρείες – καθώς και τα ομόλογα χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης κατηγορίας single-B.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις με ισχυρή «τιμολογιακή δύναμη» (pricing power), δηλαδή στην ικανότητά τους να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση. Σύμφωνα με τη BofA, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους τους τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά πιο ελκυστικές τις εταιρείες που μπορούν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους μέσω της τιμολογιακής τους πολιτικής.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στις νέες εκδόσεις ομολόγων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Η ευρωπαϊκή αγορά επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) καταγράφει μία από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας της, με τις συνολικές εκδόσεις να αναμένεται να φτάσουν τα 50-60 δισ. ευρώ μέσα στον μήνα. Σημαντική ώθηση δίνουν οι εκδόσεις υβριδικών εταιρικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται ήδη κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι ευνοϊκές τεχνικές συνθήκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις ισχυρές εισροές κεφαλαίων στα επενδυτικά ταμεία, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω συμπίεση των spreads κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την αγορά νέων εκδόσεων, καθώς τυχόν υπερβολική αισιοδοξία ή υπερβάλλουσα ανάληψη κινδύνου («hubris») θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη υπερθέρμανσης των αγορών.

Συνολικά, η Bank of America διατηρεί θετική στάση απέναντι στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν αξία και ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον χαμηλών spreads και αυξημένης μεταβλητότητας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γαλλία: Στα 22 εκατ. ευρώ το πρόστιμο στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
World

Νέο πρόστιμο στη Shein από τις γαλλικές αρχές
Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα
World

BofA: Η αγορά εταιρικών ομολόγων της Ευρώπης παραμένει ελκυστική
Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
Ευρωζώνη: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές παρά την κρίση λόγω Ιράν
World

Οι εταιρείες στην Ευρώπη διστάζουν να κάνουν ανατιμήσεις
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Κίνα: Δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρών επενδυτών στις μετοχές των ΗΠΑ – Ποιοι θα επωφεληθούν
World

Φρένο Κίνας στην πρόσβαση μικροεπενδυτών στη Wall Street

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Γαλλία: Στα 22 εκατ. ευρώ το πρόστιμο στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
World

Νέο πρόστιμο στη Shein από τις γαλλικές αρχές

Ακραίο θεωρεί το πρόστιμο η Shein, οπότε θα προσφύγει κατά της απόφασης

Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωζώνη: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές παρά την κρίση λόγω Ιράν
World

Οι εταιρείες στην Ευρώπη διστάζουν να κάνουν ανατιμήσεις

Οι περισσότερες αυξήσεις στην ευρωζώνη παρατηρήθηκαν σε εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις του πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
Κίνα: Δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρών επενδυτών στις μετοχές των ΗΠΑ – Ποιοι θα επωφεληθούν
World

Φρένο Κίνας στην πρόσβαση μικροεπενδυτών στη Wall Street

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς στην Κίνα ενέτεινε πρόσφατα τον έλεγχο των χρηματιστηριακών εταιρειών του εξωτερικού

ΗΠΑ: Επιπλέον δασμοί 12,5% σε 60 χώρες – Η πρόταση του αντιπροσώπου εμπορίου
World

Προς επιβολή επιπλέον δασμών 12,5% σε 60 χώρες οι ΗΠΑ

Νέα πρόταση του Γραφείου Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ που θα πλήξει και την ΕΕ

Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Latest News
Γαλλία: Στα 22 εκατ. ευρώ το πρόστιμο στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
World

Νέο πρόστιμο στη Shein από τις γαλλικές αρχές

Ακραίο θεωρεί το πρόστιμο η Shein, οπότε θα προσφύγει κατά της απόφασης

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English Edition

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece's heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα
World

BofA: Η αγορά εταιρικών ομολόγων της Ευρώπης παραμένει ελκυστική

Η Bank of America ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και τις νέες εκδόσεις ως βασικούς μοχλούς ευκαιριών

Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Τα επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας διαψεύδουν όσους επιχειρηματολογούν υπέρ του εργασιακού παραδείσου της ΕΕ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκτπώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι καταναλωτές στον τρόπο που εμφανίζονται τα ποσοστά έκπτωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Macro

Η Ελλάδα εκτός λίστας μακροοικονομικών ανισορροπιών, σύμφωνα με την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη μείωση του χρέους, τα πλεονάσματα και τη βελτίωση των τραπεζών -Έξοδος από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής

Σχοινάς: 105 νέα επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια ύψους 131 εκατ. ευρώ
AGRO

Σχοινάς: 105 νέα επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια ύψους 131 εκατ. ευρώ

Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές ο έλεγχος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στους πωλητές ο έλεγχος στο ΧΑ

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι πωλητές διατηρούν σταθερά το πάνω χέρι και οδηγούν την αγορά σε διορθωτική τροχιά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΕ: Προειδοποιήσεις για παραπλανητική χρήση της «αναγεννητικής» γεωργίας
AGRO

Καμπανάκι για παραπλανητική χρήση της «αναγεννητικής» γεωργίας

Ήδη εκατομμύρια αγρότες της ΕΕ οικοδομούν συστήματα τροφίμων που βασίζονται σε αγροοικολογικές και βιολογικές αρχές

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων
Κοινωνία

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 954.485 ευρώ σε εταιρεία σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης – υπόδησης
Ένδυση – Υπόδηση

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε εταιρεία ένδυσης-υπόδησης και σχολικών ειδών

To πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρακτικές παρεμπόδισης της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου

Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025
Business

Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025

Τα EBITDA της Intracom Defense αυξήθηκαν κατά 96% και διαμορφώθηκαν σε €7,4 εκατ.

ΕΘΕΑΣ: Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  
AGRO

Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  

Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ για τη δημιουργία σύγχρονου ελαιοκομικού μητρώου

Metlen: Πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Πότε καταβάλλεται το μέρισμα της Metlen

Η ανακοίνωση της Metlen για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους

ΕΤΑΔ: Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts
Economy

Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

Νέα προοπτική για ένα εμβληματικό ακίνητο του δικτύου Ξενία - Η επένδυση της ΕΤΑΔ ενισχύει τον ποιοτικό τουρισμό στη Χαλκιδική

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies