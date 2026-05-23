Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber

Με φόντο τις έντονες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά delivery και τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται, μια πιθανή συμφωνία δισεκατομμυρίων μεταξύ δύο κολοσσών του κλάδου έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρώπη.

H γερμανική Delivery Hero, μητρική της Efood, μόλις ανακοίνωσε ότι πράγματι δέχθηκε πρόταση εξαγοράς από την αμερικανική Uber, όπως μεταδίδει τώρα το CNBC, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες μέσω Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο του online delivery και των ψηφιακών πλατφορμών διανομής φαγητού.

Η πρόταση της Uber στην Delivery Hero και οι αγορές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Delivery Hero, η προσφορά της Uber αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 33 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής της εταιρείας στη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Παρασκευής.

Παρά τη μικρή αυτή διαφορά, η αγορά αντιμετωπίζει την κίνηση ως ένδειξη ότι η Uber επιδιώκει να ενισχύσει αποφασιστικά τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά delivery, όπου ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

Η Uber είχε ήδη αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή της στην Delivery Hero τις τελευταίες ημέρες, ανεβάζοντας το ποσοστό της περίπου στο 19,5% από 7%, γεγονός που την κατέστησε τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η αξία της συμμετοχής αυτής εκτιμάται κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ.

Στρατηγικές αλλαγές στη Delivery Hero

Η συγκυρία θεωρείται κρίσιμη για τη Delivery Hero, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκλας Έστμπεργκ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από πιέσεις σημαντικών μετόχων που ζητούσαν στρατηγική αναθεώρηση και επανεξέταση της πορείας της εταιρείας.

Η διοίκηση της Delivery Hero επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαδικασία στρατηγικής αξιολόγησης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση της Uber ή το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Πηγές που μίλησαν στο Bloomberg πριν από μερικές ώρες, ανέφεραν ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπήρχε εκείνη την στιγμή η βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούν σε τελική συμφωνία.

Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα πλήρους εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber είχε ήδη προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα, μετά τις πληροφορίες περί εξαγοράς, η μετοχή της Uber κατέγραψε πτώση 1,6%, καθώς η αγορά αξιολόγησε το πιθανό κόστος και τις στρατηγικές συνέπειες μιας τόσο μεγάλης συμφωνίας.

Μένει να δούμε τώρα αν η Delivery Hero θα δεχθεί την πρόταση εξαγοράς της από την Uber.

Η παρουσία στην Ελλάδα

Η Delivery Hero έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του efood, την δημοφιλή πλατφόρμα delivery φαγητού και όχι μόνο.

Η γερμανική εταιρεία εξαγοράσε πλήρως την πλατφόρμα το 2015, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα από τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη. Αν και το ακριβές τίμημα της εξαγοράς κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, η κίνηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών της Online Delivery (efood) το 2024 πραγματοποίησε άλμα 22%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 211 εκατ. ευρώ (από 163,8 εκατ. ευρώ το 2023) ενώ έδωσε… μέρισμα στη μητρική (Delivery Hero) ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο προσοδοφόρες αγορές του πολυεθνικού κολοσσού.

Στον αντίποδα, η Uber ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά του delivery μέσω της Uber Eats μέσα στο καλοκαίρι του 2026. H Ελλάδα έχει περιληφθεί στο πλάνο επέκτασης σε 7 νέες ευρωπαϊκές αγορές του αμερικανικού κολοσσού.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, «οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν παραγγελίες γευμάτων και ειδών καθημερινής ανάγκης μέσω της εφαρμογής ξεκινώντας από το φετινό καλοκαίρι, με το πάτημα ενός κουμπιού και με τη γνωστή αξιοπιστία της Uber».