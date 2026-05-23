Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Business 23.05.2026, 20:14
Σχολιάστε
Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με φόντο τις έντονες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά delivery και τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται, μια πιθανή συμφωνία δισεκατομμυρίων μεταξύ δύο κολοσσών του κλάδου έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρώπη.

H γερμανική Delivery Hero, μητρική της Efood, μόλις ανακοίνωσε ότι πράγματι δέχθηκε πρόταση εξαγοράς από την αμερικανική Uber, όπως μεταδίδει τώρα το CNBC, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες μέσω Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο του online delivery και των ψηφιακών πλατφορμών διανομής φαγητού.

Η πρόταση της Uber στην Delivery Hero και οι αγορές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Delivery Hero, η προσφορά της Uber αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 33 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής της εταιρείας στη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Παρασκευής.

Παρά τη μικρή αυτή διαφορά, η αγορά αντιμετωπίζει την κίνηση ως ένδειξη ότι η Uber επιδιώκει να ενισχύσει αποφασιστικά τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά delivery, όπου ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

Η Uber είχε ήδη αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή της στην Delivery Hero τις τελευταίες ημέρες, ανεβάζοντας το ποσοστό της περίπου στο 19,5% από 7%, γεγονός που την κατέστησε τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η αξία της συμμετοχής αυτής εκτιμάται κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ.

Στρατηγικές αλλαγές στη Delivery Hero

Η συγκυρία θεωρείται κρίσιμη για τη Delivery Hero, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκλας Έστμπεργκ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από πιέσεις σημαντικών μετόχων που ζητούσαν στρατηγική αναθεώρηση και επανεξέταση της πορείας της εταιρείας.

Η διοίκηση της Delivery Hero επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαδικασία στρατηγικής αξιολόγησης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση της Uber ή το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Πηγές που μίλησαν στο Bloomberg πριν από μερικές ώρες, ανέφεραν ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπήρχε εκείνη την στιγμή η βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούν σε τελική συμφωνία.

Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα πλήρους εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber είχε ήδη προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα,  μετά τις πληροφορίες περί εξαγοράς, η μετοχή της Uber κατέγραψε πτώση 1,6%, καθώς η αγορά αξιολόγησε το πιθανό κόστος και τις στρατηγικές συνέπειες μιας τόσο μεγάλης συμφωνίας.

Μένει να δούμε τώρα αν η Delivery Hero θα δεχθεί την πρόταση εξαγοράς της από την Uber.

Uber

H Uber ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά του delivery μέσω της Uber Eats μέσα στο καλοκαίρι του 2026

Η παρουσία στην Ελλάδα

Η Delivery Hero έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του efood, την δημοφιλή πλατφόρμα delivery φαγητού και όχι μόνο.

Η γερμανική εταιρεία εξαγοράσε πλήρως την πλατφόρμα το 2015, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα από τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη. Αν και το ακριβές τίμημα της εξαγοράς κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, η κίνηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών της Online Delivery (efood) το 2024 πραγματοποίησε άλμα 22%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 211 εκατ. ευρώ (από 163,8 εκατ. ευρώ το 2023) ενώ έδωσε… μέρισμα στη μητρική (Delivery Hero) ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο προσοδοφόρες αγορές του πολυεθνικού κολοσσού.

Στον αντίποδα, η Uber ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά του delivery μέσω της Uber Eats μέσα στο καλοκαίρι του 2026. H Ελλάδα έχει περιληφθεί στο πλάνο επέκτασης σε 7 νέες ευρωπαϊκές αγορές του αμερικανικού κολοσσού.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, «οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν παραγγελίες γευμάτων και ειδών καθημερινής ανάγκης μέσω της εφαρμογής ξεκινώντας από το φετινό καλοκαίρι, με το πάτημα ενός κουμπιού και με τη γνωστή αξιοπιστία της Uber».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood
Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα
Business

Νέα επένδυση 15,7 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα - Τι θα αφορά
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα
PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη
Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στα «σκαριά» νέα επένδυση άνω των 59 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Πού επενδύει η Μπισκότα Παπαδοπούλου
IWG: Διευρύνει το διεθνές δίκτυό της με 1.132 νέους ευέλικτους χώρους εργασίας και 3 νέες τοποθεσίες στην Ελλάδα
Business

IWG: Προσθέτει 3 νέους χώρους γραφείων στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερη πρωτεΐνη

Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στα «σκαριά» νέα επένδυση άνω των 59 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Πού επενδύει η Μπισκότα Παπαδοπούλου

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Μπισκότα Παπαδοπούλου - Γιατί ζητεί να ενταχθεί στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»

Μαρία Σιδέρη
IWG: Διευρύνει το διεθνές δίκτυό της με 1.132 νέους ευέλικτους χώρους εργασίας και 3 νέες τοποθεσίες στην Ελλάδα
Business

IWG: Προσθέτει 3 νέους χώρους γραφείων στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η IWG επέκτεινε στρατηγικά το δίκτυό της μέσω νέων συμφωνιών σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Kroger: Ρίχνει τις τιμές για να κερδίσει ξανά τους καταναλωτές
Business

Η Kroger απαντά στον ανταγωνισμό με χιλιάδες μειώσεις τιμών

Νέα στρατηγική από τη διοίκηση της Kroger απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ημερίδα για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Business

Ημερίδα για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η εκδήλωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού

Latest News
Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η Ελλάδα στις πιο φτωχές χώρες της ΕΕ – Ένας στους πέντε στην Αθήνα σε οικονομικό κίνδυνο
Κοινωνία

Eurostat: Η φτώχεια απειλεί την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» Αθήνα και περιφέρειες

Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ευάλωτες χώρες της ΕΕ

Αλεξάνδρα Τάνκα
Σύρος: Επενδύει στη διεθνή προβολή της
Τουρισμός

Στη διεθνή προβολή της επενδύει η Σύρος

Διεκδικεί διάκριση στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Best Tourism Villages με την υποψηφιότητα του Γαλησσά

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ
Κατασκευές

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ επαναφέρει το έργο της εκτροπής του Αχελώου, με έντονες αντιδράσεις για το περιβάλλον, το κόστος και την νομική του βάση

Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα
Business

Νέα επένδυση 15,7 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα - Τι θα αφορά

Μέρος από τις επενδύσεις 15,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. θα αφορά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Economy

Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Το χρονοδιάγραμμα

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further

PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερη πρωτεΐνη

Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στα «σκαριά» νέα επένδυση άνω των 59 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Πού επενδύει η Μπισκότα Παπαδοπούλου

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Μπισκότα Παπαδοπούλου - Γιατί ζητεί να ενταχθεί στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»

Μαρία Σιδέρη
Ταχιάος: Αυτοψία στην κατασκήνωση ΧΑΝΘ του Πηλίου
Κατασκευές

Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης στη ΧΑΝΘ Πηλίου από τον Νίκο Ταχιάο

Τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, επιθεώρησε ο Νίκος Ταχιάος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies