 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 05.06.2026, 07:10
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη διενέργεια 4.000 επιτόπιων και προληπτικών ελέγχων σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και περιοχές της χώρας προγραμματίζει η ΑΑΔΕ φέτος, για να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χονδρικό εμπόριο όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Ποιοι θα ελεγχθούν από την ΑΑΔΕ

Η επιλογή των ελεγχόμενων βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις myDATA/POS/ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας με την αξιοποίηση δεδομένων από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, myDATA, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με POS, myDATA ή τζίρο κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών–πωλήσεων, προηγούμενες παραβάσεις, έντονη παρουσία σε social media με χαμηλό δηλωθέν εισόδημα και μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με το μέσο όρο του τζίρου στο κλάδο.

Επισημαίνεται ότι τα ευρήματα των ελέγχων που έγιναν το 2025 δείχνουν ότι την υψηλότερη παραβατικότητα με ποσοστό 33,7% εμφάνισαν επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες και ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών και ακολούθησαν η εστίαση με 32,4% και το λιανεμπόριο με 29,3% Επίσης εκτεταμένα κρούσματα μη απόδοσης του ΦΠΑ καταγράφηκαν στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, και ειδών τεχνολογίας και μετάλλων.

Σε ποιες περιοχές θα γίνoυν έλεγχοι

Στο στόχαστρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο) και τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης η υλοποίηση των ελέγχων θα παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του στόχου καθώς θα ελέγχεται όχι μόνο ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται, η ποιότητά τους, η γεωγραφική και κλαδική κατανομή τους, τα ευρήματα, τα ποσοστά παραβατικότητας και η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης.

Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό βασική επιδίωξη της φορολογικής διοίκησης είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκρυψης εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Business

Νέο mega deal από Bally’s Intralot - Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται
Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC
Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO
Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση
Macro

Το πρώτο crash test μετά το σοκ του Περσικού

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες που φτάνουν μέχρι και το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ: Ξεθυμαίνει η υπόσχεση Τραμπ για μια «χρυσή εποχή» της αμερικανικής βιομηχανίας
World

Ξεθωριάζει η υπόσχεση Τραμπ για τη «χρυσή εποχή»

Οι δαπάνες για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ τα στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν άνιση ανάκαμψη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]

«Πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα ακίνητα κατοικιών άνω των 20 ετών - Τι αποκαλύπτει έρευνα της REMAX

Ντίνος Σιωμόπουλος
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Xρηματιστήριο Αθηνών

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 εταιρείες - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

e – ΕΦΚΑ: Ξεκινά η αποστολή voucher για τις παιδικες κατασκηνώσεις
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e - ΕΦΚΑ: Ξεκινά η αποστολή voucher για τις παιδικες κατασκηνώσεις

Μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους

Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025 από την Επιθεώρηση Εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε την περασμένη χρονιά περισσότερους από 82.000 ελέγχους - Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Eurobank – ΟΠΑ: Δημιουργούν γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Eurobank και ΟΠΑ δημιουργούν γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας

Eurobank και ΟΠΑ δημιουργούν επαγγελματικό μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο 1.236 φοροαπαλλαγές - Ποιες είναι, ποιοι πλήττονται

Τι προτείνει η Κομισιόν για τις φοροαπαλλαγές - Ποιοι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό

Ανδρομάχη Παύλου
Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Τα επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας διαψεύδουν όσους επιχειρηματολογούν υπέρ του εργασιακού παραδείσου της ΕΕ

Φορολογικές διαφορές: Παράταση ανάσα για οφειλέτες – Πώς μπορούν να «κουρέψουν» μέχρι και 75% των προστίμων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ανάσα για φορολογικές διαφορές - Παράταση και «κούρεμα» προστίμων

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Latest News
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Business

Νέο mega deal από Bally’s Intralot - Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke

Η πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε η Bally's Intralot αποτιμά την Evoke στα 243,1 εκατ. λίρες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά για το βαμβάκι

Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε έγγραφα κατόπιν κλήτευσης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τον αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ «Panorama» στον Ντόναλντ Τραμπ

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της μεταφοράς αμερικανικού LNG

Λάμπρος Καραγεώργος
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO

Έως και το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX θα διατεθεί για ιδιώτες επενδυτές

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού επεισοδίου, που μπορεί να εντείνει καύσωνες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα και στη χώρα μας

Κίττυ Ξενάκη
Κίνα: Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι
Κόσμος

Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι Τζινπίνγκ

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα, σύμμαχο της Κίνας, από το 2019

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης – Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr
Επικαιρότητα

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr

Επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν υποτιθέμενες παραβάσεις.

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ
Πολιτική

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Πολιτική

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 εταιρείες - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

Uber Eats: Βάζει… φωτιά στο ελληνικό delivery
Business

H Uber βάζει... φωτιά στο ελληνικό delivery - Πού ποντάρει

H είσοδος στην ελληνική αγορά και η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero από τη μητρική Uber

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies