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Wall Street: «Άλμα» άνω των 900 μονάδων για τον Dow μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ

Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης, ωθούμενη τόσο από την άνοδο των ημιαγωγών όσο και από τις ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν

Wall Street 11.06.2026, 23:15
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Wall Street: «Άλμα» άνω των 900 μονάδων για τον Dow μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ
Newsroom

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Οι μετοχές στη Wall Street κινήθηκαν ανοδικά κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης, ωθούμενες τόσο από την ανάκαμψη των μετοχών των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών μετά τις πρόσφατες πιέσεις, όσο και αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,75% κλείνοντας στις 7.394,30 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,54% κλείνοντας στις 25.809, 66 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 929,97 μονάδων, ή 1,86%, κλείνοντας τελικά στις 50.848,75 μονάδες.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε», έγραψε ο Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και στις λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή — η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», συνέχισε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate σημείωναν πτώση 3% στα 86 δολάρια περίπου το βαρέλι μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent επίσης υποχώρησαν κατά 3% στα 89 δολάρια περίπου το βαρέλι.

Οι αγορές ήταν σε αναβρασμό νωρίτερα την ίδια μέρα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν αφού ο Τραμπ δήλωσε σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν «ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ». Είπε επίσης: «Σε κάποιο σημείο στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους».

«Οι αγορές δεν φαίνεται να επηρεάζονται» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Globalt Investments. «Οι εκθέσεις για τον πληθωρισμό που έχουμε λάβει δεν δείχνουν ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετακυλίεται πραγματικά σε άλλους τομείς, οπότε τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας παραμένουν αρκετά ισχυρά. Για τις αγορές, αυτό ισοδυναμεί με μια κατάσταση στάσιμης κατάστασης».

Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 1,1% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το 0,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Dow Jones. Ο βασικός πληθωρισμός — ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας που παρουσιάζουν διακυμάνσεις — διαμορφώθηκε στο 0,4%, κάτω από την πρόβλεψη της Dow Jones για 0,5%.

Η αγορά πήρε ώθηση από την ανάκαμψη των Micron Technology, Advanced Micro Devices και Intel. Το ETF iShares Semiconductor σημείωσε άνοδο 6%. Το ETF των μικροεπεξεργαστών βρέθηκε και πάλι υπό πίεση αυτή την εβδομάδα, μετά από την πτώση κατά 10% την περασμένη Παρασκευή, η οποία οδήγησε πολλούς επενδυτές να αναρωτηθούν αν η παραβολική πορεία του κλάδου έχει τελειώσει. Η Intel αναβαθμίστηκε από την Bank of America από «υποαπόδοση» σε «αγορά» την Πέμπτη και η μετοχή ανταποκρίθηκε με άνοδο 7%.

Ο ενθουσιασμός αυξάνεται εν όψει της εισαγωγήςστο χρηματιστήριο της SpaceX την Παρασκευή, η οποία θα μπορούσε να αναδείξει την αναμενόμενη ανάπτυξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αν και ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν ότι η πρόσφατη πτώση των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές πωλούν τις μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους για να κάνουν χώρο για την IPO, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία με αποτίμηση περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, ο τεχνολογικός κλάδος δεν παρουσίασε μόνο θετικά στοιχεία την Πέμπτη. Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν κατά 11%, καθώς ο κολοσσός του λογισμικού ανακοίνωσε σχέδια για την άντληση επιπλέον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μετοχικού κεφαλαίου και δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, λόγω μιας νέας κατάρρευσης στον τομέα των ημιαγωγών και της κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν.

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