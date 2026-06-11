Bastion AI: Η νέα πλατφόρμα της nvisionist για επιτήρηση και ανίχνευση απειλών

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Η nvisionist βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», όπου παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το Bastion AI, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένη για την προστασία κρίσιμων υποδομών, συνόρων και στρατηγικών εγκαταστάσεων. Η παρουσία της εταιρείας στην έκθεση καινοτομίας της εκδήλωσης υπογράμμισε τη μετατόπιση του εγχώριου οικοσυστήματος προς ολοκληρωμένες, διττής χρήσης τεχνολογικές λύσεις.

Η εκδήλωση απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) συγκέντρωσε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και επενδυτές, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η nvisionist επιλέχθηκε μεταξύ περιορισμένου αριθμού εταιρειών για να παρουσιάσει την τεχνολογία της, επιβεβαιώνοντας την ανάδειξή της ως μία από τις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας.

Το Bastion AI, όπως το παρουσίασε η εταιρεία, αποτελεί εξέλιξη της τεχνολογικής βάσης που ανέπτυξε η nvisionist με το nvFirePro — το σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης που έχει δυνατότητα ανίχνευσης καπνού και εστιών σε μεγάλες αποστάσεις και γρήγορης ενημέρωσης των αρχών. Η ίδια αρχιτεκτονική Edge AI και Computer Vision επεκτάθηκε ώστε το Bastion AI να λειτουργεί ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιτήρησης, ανίχνευσης και αξιολόγησης απειλών σε πραγματικό χρόνο, με εφαρμογές σε προστασία λιμένων, αεροδρομίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων, βραχονησίδων και συνόρων.

Με έμφαση στην επιχειρησιακή επίγνωση και στη λήψη αποφάσεων, η πλατφόρμα προσφέρει αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση συμβάντων, συνεχή situational awareness και δυνατότητες αντι-drone (C-UAS), στοιχεία που την καθιστούν κατάλληλη για πολιτική προστασία αλλά και στρατιωτικές/ασφαλείας εφαρμογές. Σύμφωνα με την εταιρεία, η λύση απαντά στην ανάγκη για ελληνικές, ευέλικτες και εξαγώγιμες τεχνολογίες διττής χρήσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «Ατζέντας 2030» που ανασχηματίζει την κουλτούρα των Ενόπλων Δυνάμεων προς την καινοτομία.

Η συμμετοχή της nvisionist στην εκδήλωση έρχεται σε συνέχεια των ευρημάτων της έρευνας «A Dual Use Nation: Startups» που παρουσίασε το ΕΛΚΑΚ, τα οποία καταδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι Dual‑Use εφαρμογές αναδεικνύονται σε πυλώνες εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και σε πεδίο επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στο περιβάλλον αυτό, οι ελληνικές startups τεχνολογίας επιδιώκουν να μετασχηματίσουν μεμονωμένες λύσεις σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο CEO της nvisionist, Βασίλης Ορφανός, χαρακτήρισε την παρουσία της εταιρείας στην εκδήλωση «ορόσημο», επισημαίνοντας την αξία της συνεργασίας με το ΕΛΚΑΚ και τη σημασία της σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρησιακή αξία. Η εταιρική στρατηγική, όπως τόνισε, στοχεύει στην περαιτέρω επένδυση στην τεχνολογική πρωτοπορία και στην ανάπτυξη λύσεων με διεθνή προοπτική.

Η δημόσια παρουσίαση του Bastion AI λειτουργεί και ως σηματοδότηση προς επενδυτές και διεθνείς φορείς ότι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν τεχνολογικό υπόβαθρο για συστήματα ασφαλείας και άμυνας υψηλής αξίας. Η διάδραση με θεσμικούς επενδυτές και διεθνή καινοτομικά ταμεία που συμμετείχαν στην εκδήλωση αναδεικνύει πιθανές ευκαιρίες συνεργασιών, χρηματοδότησης και εξωστρέφειας για λύσεις διττής χρήσης.